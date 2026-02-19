Συνεχίζεται η άνοδος στο πετρέλαιο λόγω της κλιμάκωσης των ανησυχιών για σύγκρουση ΗΠΑ - Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο την Πέμπτη (19/2), ενισχυμένες από τις αυξανόμενες ανησυχίες για ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν, καθώς και οι δύο χώρες αυξάνουν τη στρατιωτική τους δραστηριότητα στην περιοχή παραγωγής πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 91 σεντς, ή 1,22%, φτάνοντας τα 71,261δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) καταγράφει άνοδο 90 σεντς, ή περίπου 1,4%, στα 65,94 δολάρια το βαρέλι.

Επισημαίνεται ότι και οι δύο δείκτες πλησίασαν τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι μηνών μετά την άνοδο άνω του 4% την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν τον κίνδυνο διαταραχών στην προσφορά σε περίπτωση σύγκρουσης.

Η τελευταία άνοδος των τιμών πετρελαίου υποδηλώνει μια αγορά που ενισχύει ένα ήδη σημαντικό γεωπολιτικό premium κινδύνου, καθώς η πιο σημαντική «αρτηρία» πετρελαίου στον κόσμο βρίσκεται και πάλι εντός εμβέλειας πιθανής σύγκρουσης, δήλωσε ο αναλυτής της Saxo Bank, Ole Hansen.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η χώρα έκλεισε το Στενό του Ορμούζ για λίγες ώρες την Τρίτη, χωρίς να διευκρινίσουν εάν η θαλάσσια οδός είχε ανοίξει πλήρως εκ νέου.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν περαιτέρω περιθώρια ανόδου εάν αυξηθεί η αντίληψη για πιθανές επιθέσεις κατά του Ιράν, σύμφωνα με τον αναλυτή της Energy Aspects, Richard Jones, ο οποίος πρόσθεσε ότι ορισμένοι επενδυτές έχουν εγκαταλείψει τις προσδοκίες για άμεση συμφωνία με το Ιράν και αποτιμούν πλέον ως υψηλότερο κίνδυνο επικείμενης στρατιωτικής ενέργειας.

Κάποια πρόοδος σημειώθηκε στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν στη Γενεύη αυτήν την εβδομάδα, αλλά υπήρχαν ακόμη διαφορές σε ορισμένα ζητήματα, δήλωσε ο Λευκός Οίκος την Τετάρτη (18/2), προσθέτοντας ότι αναμένει από την Τεχεράνη να επιστρέψει με περισσότερες λεπτομέρειες μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Το Ιράν εξέδωσε ειδοποίηση προς πιλότους (NOTAM) ότι σχεδιάζει εκτοξεύσεις πυραύλων σε περιοχές στο νότο της χώρας την Πέμπτη, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Federal Aviation Administration.

Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει πολεμικά πλοία κοντά στο Ιράν, με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, να δηλώνει ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει αν θα συνεχίσει τη διπλωματική προσέγγιση με την Τεχεράνη ή θα ακολουθήσει άλλη επιλογή.

Παράλληλα, οι δύο ημέρες ειρηνευτικών συνομιλιών στη Γενεύη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη χωρίς αποτέλεσμα, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να κατηγορεί τη Μόσχα ότι καθυστερεί τις προσπάθειες για τον τερματισμό του τετραετούς πολέμου.

Οι αποθέσεις αργού, βενζίνης και πετρελαϊκών προϊόντων στις ΗΠΑ μειώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλούνται στοιχεία του American Petroleum Institute την Τετάρτη. Αυτό ήταν αντίθετο με τις εκτιμήσεις σε δημοσκόπηση του Reuters που προέβλεπε άνοδο των αποθεμάτων αργού κατά 2,1 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα έως τις 13 Φεβρουαρίου.

Σημειώνεται ότι τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα πετρελαίου στις ΗΠΑ από τη Energy Information Administration αναμένεται να δημοσιευτούν την Πέμπτη.

Σημαντική ανάκαμψη για το φυσικό αέριο - Μικτό πρόσημο στα μέταλλα

Στο μεταξύ, σημαντική άνοδος καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ενισχύονται αυτή την ώρα κατά 7,748% στα 33,920 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, στα μέταλλα, ο χρυσός παραμένει αμετάβλητος στα 5,008.24 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι ενισχύεται κατά 0,63% με την τιμή της ουγγιάς στα 78.150 δολάρια. Στον αντίποδα, ο χαλκός σημειώνει σημαντική πτώση 1,10% στα 5.7395 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ στα 1,1782 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχύεται ελαφρώς έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,18% στα 1,3479 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,09% στη 0,8739 δολάρια η ουγγιά.