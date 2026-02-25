Ευρωαγορές: Θετική εκκίνηση μετά την ανακούφιση για τους δασμούς
10:52 - 25 Φεβ 2026

Ευρωαγορές: Θετική εκκίνηση μετά την ανακούφιση για τους δασμούς

Reporter.gr Newsroom
Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν υψηλότερα σήμερα (Τετάρτη, 25/2), καθώς οι έντονες ανησυχίες στις παγκόσμιες αγορές υποχώρησαν μετά την έναρξη ισχύος του καθολικού δασμού 10% που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αντί του υψηλότερου συντελεστή 15% όπως είχε απειλήσει.  

Λίγη ώρα μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Stoxx 600 ενισχύεται κατά 0,48% στις 632,16 μονάδες.

Παράλληλα, ο γερμανικός DAX κερδίζει 0,14% στις 25.057,55 μονάδες, ο γαλλικός CAC ενισχύεται κατά 0,34% στις 8.548,26 μονάδες και ο βρετανικός FTSE κατά 0,88% στις 10.774,71 μονάδες.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ σημειώνει κέρδη της τάξης του 0,83% στις 47.039,50 μονάδες και ο ισπανικός ΙΒΕΧ ανεβαίνει κατά 0,70% στις 18.316,85 μονάδες.

Επιχειρηματικά νέα

Σήμερα είναι μια πολυάσχολη ημέρα ανακοινώσεων αποτελεσμάτων, με τις Iberdrola, E.ON, Bayer, Ferrovial, Heidelberg Materials, Poste Italiane, Fresenius, Novonesis και Telefonica.

Στα οικονομικά στοιχεία περιλαμβάνονται το ΑΕΠ της Γερμανίας, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης και τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη.

Η βρετανική εταιρεία αλκοολούχων ποτών Diageo υποχωρούσε κατά 7% στις αρχές της συνεδρίασης, αφού μείωσε τις προβλέψεις της για τις πωλήσεις και τα κέρδη του 2026. Η μεγαλύτερη εταιρεία ποτών στον κόσμο ανακοίνωσε ότι η ασθενέστερη ζήτηση από τη Βόρεια Αμερική και την Κίνα επηρέασε τα κέρδη της στο πρώτο τρίμηνο του οικονομικού της έτους.

Οι καθαρές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4% στα 10,5 δισ. δολάρια στο εξάμηνο έως τον Δεκέμβριο, με την εταιρεία να αναφέρει «πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα που επηρεάζει τα αλκοολούχα ποτά στις ΗΠΑ». Τα λειτουργικά κέρδη ήταν επίσης χαμηλότερα κατά 1,2%, στα 3,1 δισ. δολάρια.

Η Diageo αναμένει πλέον περαιτέρω αδυναμία το 2026, με τις οργανικές πωλήσεις να προβλέπεται ότι θα είναι μειωμένες κατά 2% έως 3%, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη να παραμείνουν σταθερά ή να αυξηθούν σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό και το μέρισμα να μειώνεται στα 20 σεντς ανά μετοχή.

Εν τω μεταξύ, η HSBC ανακοίνωσε αποτελέσματα πριν από το άνοιγμα της αγοράς, με την τράπεζα να καταγράφει ετήσια κέρδη προ φόρων 29,91 δισ. δολαρίων, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις.

