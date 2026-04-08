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«Πάρτι ανόδου» των χρηματιστηρίων στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν
Χρηματιστήρια
12:50 - 08 Απρ 2026

«Πάρτι ανόδου» των χρηματιστηρίων στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία ΗΠΑ - Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρά κέρδη καταγράφηκαν σήμερα στις μετοχές τραπεζών και του real estate στο Ντουμπάι, καθώς οι επενδυτές ανακουφίστηκαν από την υπογραφή προσωρινής εκεχειρίας δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μειώνοντας τους φόβους για ενεργειακή κρίση στον Περσικό Κόλπο.

Ο βασικός δείκτης του Ντουμπάι, Dubai Financial Market General Index, ενισχύθηκε έως και 8,5%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2014. Οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά σε μετοχές τραπεζών και ακινήτων, μετά από εβδομάδες έντονης μεταβλητότητας λόγω της σύγκρουσης στην περιοχή.

Άνοδος και στο Άμπου Ντάμπι

Στο Άμπου Ντάμπι, ο δείκτης ADX General Index ενισχύθηκε έως και 3,5%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάρτιο του 2024, αντικατοπτρίζοντας την ευρύτερη ανακούφιση των αγορών του Κόλπου.

Επιδράσεις στην ενέργεια και τις διεθνείς αγορές

Η εκεχειρία «παγώνει» τη στρατιωτική εκστρατεία ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν και προβλέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, αποκαθιστώντας τη ροή πετρελαίου. Το Brent υποχώρησε έως και 16%, ενώ οι διεθνείς αγορές μετοχών κατέγραψαν άνοδο. Η συμφωνία έρχεται μετά από ημέρες έντονης κλιμάκωσης, που περιλάμβαναν επιθέσεις με στόχο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών και των θαλάσσιων διαδρομών στην περιοχή.

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