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Ράλι ανακούφισης στις αγορές - Εκτινάχθηκε το Bitcoin - Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο
Χρηματιστήρια
06:48 - 08 Απρ 2026

Ράλι ανακούφισης στις αγορές - Εκτινάχθηκε το Bitcoin - Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο

Reporter.gr Newsroom
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Η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν πυροδότησε ένα ράλι ανακούφισης στις αγορές, με τις μετοχές υψηλότερα και το πετρέλαιο σε πτώση.

Με το άκουσμα της συμφωνίας οι μετοχές σημείωσαν άνοδο σε όλες τις περιοχές, με τους ασιατικούς δείκτες αναφοράς και τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να ανεβαίνουν, καθώς οι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν την ανακοίνωση ως πιθανό σημείο καμπής σε μια σύγκρουση που έχει ταρακουνήσει τις αγορές εδώ και εβδομάδες.

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε άνοδο άνω του 5%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 3,4%.

Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 4%, ενώ ο Topix ήταν 3,2% υψηλότερα. Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 2,7%. Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο άνω του 2%, ενώ ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας αυξήθηκε κατά 2,15%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones αυξήθηκαν κατά 967 μονάδες ή 2,1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 πρόσθεσαν 2,1% και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 αυξήθηκαν κατά 2,3%.

Το Bitcoin εκτινάχθηκε πάνω από 2% στα 71.508 δολάρια.

Τα ασφαλή καταφύγια, τα οποία συνήθως θα πωλούνταν σε περίπτωση αποκλιμάκωσης, βρήκαν επίσης στήριξη. Ο χρυσός spot αυξήθηκε κατά 2,2% στα 4.803,83 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του χρυσού πρόσθεσαν πάνω από 3% στα 4.835,90 δολάρια.

Οι επενδυτές έστρεψαν επίσης το ενδιαφέρον τους στα αμερικανικά ομόλογα, με τις αποδόσεις των 10ετών και 20ετών ομολόγων να μειώνονται κατά 9 μονάδες βάσης στο 4,253% και 4,839% αντίστοιχα. Οι αποδόσεις των 30ετών ομολόγων μειώθηκαν κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,851%.

«Ουσιαστικά βλέπουμε ένα ράλι ανακούφισης που προστίθεται σε ένα ακόμη εύθραυστο μακροοικονομικό φόντο», δήλωσε στο CNBC ο Billy Leung, στρατηγικός αναλυτής επενδύσεων στα ETFs Global X.

Οι τιμές του πετρελαίου, εν τω μεταξύ, βυθίστηκαν κάτω από τα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Το συμβόλαιο του West Texas Intermediate υποχώρησε περισσότερο από 14% στα 96,98 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ ο διεθνής δείκτης αναφοράς Brent έχασε περισσότερο από 12% στα περίπου 96 δολάρια ανά βαρέλι.

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