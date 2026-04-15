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Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Πιέσεις στις εταιρείες πολυτελών ειδών
Χρηματιστήρια
10:57 - 15 Απρ 2026

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης οι Ευρωαγορές – Πιέσεις στις εταιρείες πολυτελών ειδών

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινούνται με μεικτές τάσεις την Τετάρτη (15/4), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την πορεία της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά και το ενδεχόμενο επανέναρξης ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης,, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινείται ελαφρώς ανοδικά κατά 0,16%, με τις επιμέρους αγορές και κλάδους να εμφανίζουν διαφοροποιημένη εικόνα.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινείται ανοδικά κατά 0,06% στις 24.049,75 μονάδες, ο γαλλικός CAC 40 υποχωρεί κατά 0,69% στις 8.20,75 μονάδες και ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει ήπια κέρδη της τάξης του 0,03% στις 10.612,67 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX σημειώνει πτώση 0,36% στις 18.219,02 μονάδες, ο ιταλικός MIB υποχωρεί κατά 0,15% στις 48.101,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI ενισχύεται κατά 0,22% στις 9.383,40 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες πολυτελών ειδών άσκησαν πιέσεις στη γαλλική αγορά ήδη από την Τρίτη, μετά από μια σειρά απογοητευτικών οικονομικών αποτελεσμάτων για τον κλάδο.

Οι μετοχές της Kering υποχωρούν κατά 8,5% το πρωί της Τρίτης, καθώς οι πωλήσεις της Gucci —του μεγαλύτερου brand της— κινήθηκαν κάτω από τις προσδοκίες.

Η εταιρεία, που κατέχει επίσης τα σήματα Yves Saint Laurent, Bottega Veneta και Balenciaga, ανέφερε επίσης ότι τα έσοδα λιανικής στη Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 11% στο πρώτο τρίμηνο, μετά από ανάπτυξη τους δύο πρώτους μήνες του έτους.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση για τη Hermès, με τη μετοχή να καταγράφει απώλειες 12%, καθώς οι διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών επηρέασαν αρνητικά τα οικονομικά της μεγέθη.

Η εταιρεία δήλωσε ότι οι συναλλαγματικές επιπτώσεις είχαν «σημαντική αρνητική επίδραση» στα έσοδα, ύψους περίπου 290 εκατ. ευρώ (295 εκατ. δολάρια).

Πτωτικά κινούνται επίσης οι μετοχές των LVMH και Christian Dior, καθώς το αρνητικό κλίμα επεκτάθηκε σε ολόκληρο τον κλάδο.

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