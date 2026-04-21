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Γερμανία: Τα ευρωπαϊκά κονδύλια διπλασιάζουν την ανάπτυξη στις ασθενέστερες οικονομικά περιοχές της χώρας
Ειδήσεις
10:24 - 21 Απρ 2026

Γερμανία: Τα ευρωπαϊκά κονδύλια διπλασιάζουν την ανάπτυξη στις ασθενέστερες οικονομικά περιοχές της χώρας

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με μελέτη του Παραρτήματος Δρέσδης του Ινστιτούτου ifo, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων έχει συμβάλει στην ενίσχυση της ανάπτυξης σε δομικά ασθενέστερες περιοχές της Γερμανίας.

«Οι υπολογισμοί μας δείχνουν ότι κάθε ένα ευρώ ευρωπαϊκής χρηματοδότησης οδήγησε σε δύο ευρώ πρόσθετου ΑΕΠ μακροπρόθεσμα», δήλωσε ο Γιοάχιμ Ράγκνιτς, διευθύνων σύμβουλος του παραρτήματος της Δρέσδης του Ινστιτούτου ifo.

Ειδικότερα, «ιδιαίτερα θετική ήταν η επίδραση της χρηματοδότησης για την έρευνα, τη μεταφορά γνώσης και την καινοτομία, καθώς αυτοί οι τομείς έχουν σημαντική συμβολή στην παραγωγικότητα».

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Γερμανία έλαβε σχεδόν 21 δισεκατομμύρια ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχεδόν τα δύο τρίτα του ποσού αυτού κατευθύνθηκαν σε οικονομικά ασθενέστερες περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας, οι οποίες, βάσει των ευρωπαϊκών κριτηρίων, θεωρούνται επιλέξιμες για αυξημένη στήριξη. Το συνολικό ύψος των επενδύσεων που χρηματοδοτήθηκαν εκεί ανήλθε περίπου στα 700 ευρώ ανά κάτοικο, ενώ στη Δυτική Γερμανία μόλις στα 150 ευρώ ανά κάτοικο. Χωρίς αυτή τη στήριξη, οι δημόσιες επενδύσεις στην Ανατολική Γερμανία θα ήταν σημαντικά χαμηλότερες. Παράλληλα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ωφελήθηκαν από τα συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ προγράμματα.

«Λόγω της περιορισμένης δημοσιονομικής κατάστασης, ιδίως στα ανατολικά ομόσπονδα κρατίδια και τους δήμους τους, πολλές επενδύσεις σε υποδομές και έργα ενίσχυσης της ανάπτυξης δε θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν», σημείωσε ο Ράγκνιτς. Με φόντο τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028–2034, προειδοποίησε για τις συνέπειες ενδεχόμενων περικοπών:

«Μια μείωση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης θα μπορούσε να έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις».

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