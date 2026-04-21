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ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ οι 2250 μονάδες - Ακολουθεί η ισχυρότερη στις 2200
Αναλύσεις
10:32 - 21 Απρ 2026

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη για το ΓΔ οι 2250 μονάδες - Ακολουθεί η ισχυρότερη στις 2200

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 2,14% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χτεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2259,73 μονάδες.      

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 237,6 εκ. ευρώ. Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips εν μέσω της έντασης στα Στενά του Ορμούζ, οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος όπου και παρέμεινε σε όλη διάρκεια.

Με το κλείσιμο στις δημοπρασίες να γίνεται κοντά στο χαμηλό ημέρας καθώς η προηγούμενη χαμηλή επίδοση οφειλόταν σε εσφαλμένη πληκτρολόγηση εντολής. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,682% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται πτωτικά.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-3,62%) κατέγραψε απώλειες με την Εθνική (-4,20%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (-3,65%), η ΕΛΧΑ (-4,40%), η ΜΟΗ (-4,27%), η Credia (-3,77%), η Allwyn (-1,27%), η Κύπρου (-2,71%), ο Τιτάν (-3,06%), η Metlen (-4,52%, αγορές από Μυτιληναίο), η Aegean (-4,39%), το ΔΑΑ (-1,09%), η Cenergy (-1,04%) και ο ΟΛΠ (-1,28%). Στον αντίποδα, ανοδικά κινήθηκε η Bylot (+1,14%), το Jumbo (+0,49%) αλλά και η Bylot (+1,14%) με το ΚΡΙ-ΚΡΙ (+4,13%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 26 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 80 εκείνων που υποχώρησαν. Οι εταιρείες Πλαστικά Θράκης, Qualco, EIS και Μουζάκης ανακοινώνουν σήμερα τα ετήσια αποτελέσματά τους.

Συντηρείται η ένταση στα στενά του Ορμούζ προκαλώντας αναταράξεις στις αγορές με την τιμή του πετρελαίου να κινείται πάνω από τα $95 / βαρέλι για το brent. Πλησιέστερη στήριξη του Γ.Δ. στις 2250 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρότερη στις 2200 μονάδες.

Επιχειρηματικά νέα

Ελτον: Πωλήσεις του Ομίλου στα €175εκ. (αύξηση κατά 8,6% σε σχέση με το 2024). Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε €4,5 εκατ. έναντι €3,7 εκ. πέρυσι. Η Διοίκηση συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου μετασχηματισμού του Ομίλου. Αναδιοργάνωση της εταιρίας στη Βουλγαρία. Ανάπτυξη νέων αγορών μέσω των υφιστάμενων θυγατρικών εταιριών αλλά και μέσω νέων εξαγορών.

Interlife: Στα €27,7 εκατ. τα καθαρά κέρδη το 2025 (€11,77 εκ.). Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα το 2025 έφτασαν τα €109,27 εκ. αυξημένα κατά 8,9% σε σχέση με πέρυσι. Στα 370,77 εκατ. ευρώ οι επενδύσεις. Πρόταση για διανομή μερίσματός €0,25 (απόδοση 3,7%).

Ελαστρον: Στα €167,6 εκ. ο Κ.Ε. (-6%) λόγω μείωσης εξαγωγών. Στα €12,6 εκ. το EBIDTA (+78%).Τα αποτελέσματα π.φ. αντιστράφηκαν πλήρως και ανήλθαν σε κέρδη € 6,8 εκ. έναντι ζημιών € 0,4 εκ. πέρυσι.

Bally’s Intralot: Έσοδα Ομίλου στα €518,0 εκατ. για το δωδεκάμηνο του 2025 (+34,8% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της εξαγοράς της Bally’s International Interactive στο Δ’ τρίμηνο του 2025. Προσαρμοσμένο EBITDA για το 2025 στα €183,5 εκατ. (+40,4%).Σε διαπραγματεύσεις για εξαγορά της βρετανικής Evoke η Bally's Intralot. Πιθανή συνένωση δημιουργεί σχήμα με EBITDA €1 δις.

Fais Group: Πούλησε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκ. σε επενδυτικό σχήμα αποτελούμενο από 4 funds.

Σαράντης: Οι πωλήσεις ανήλθαν σε €147,1 εκατ. έναντι €141,9 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2025. ΕΒΙΤDA 23,3 εκ. (+19,9%).

ΔΕΗ: Σε τέσσερις από τους μεγαλύτερους hyperscalers διεθνώς φαίνεται ότι εστιάζουν πλέον οι συζητήσεις για το σχέδιο του ΑΙ Giga Factory 1GW που προωθεί στα πρώην λιγνιτικά πεδία της Κοζάνης ύψους €2 δις.

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 1ο δίμηνο: έλλειμμα €1,5 δις (-1,3).Εμπορικό ισοζύγιο -€5,4 δις. (5,7). Ταξιδιωτικές εισπράξεις €599,3 εκ. (+3,9%).

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