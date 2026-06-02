Wall σε νέα ρεκόρ: Άλμα Dow και ιστορικό κλείσιμο S&P 500 πάνω από τις 7.600 μονάδες

Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο και έκλεισε σε ιστορικό υψηλό, αφού είχε προηγουμένως αγγίξει νέο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ την Τρίτη 2/6, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις τελευταίες εξελίξεις στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, αλλά και τις κινήσεις μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών.

Ο ευρύτερος δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,13% και διαμορφώθηκε στις 7.609,78 μονάδες, καταγράφοντας το πρώτο κλείσιμο πάνω από το όριο των 7.600 μονάδων. Την ίδια στιγμή, ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε άνοδο 228,91 μονάδων ή 0,45%, κλείνοντας στις 51.307,79 μονάδες, ενώ νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε επίσης αγγίξει νέο ιστορικό ενδοσυνεδριακό υψηλό. Ο Nasdaq Composite σημείωσε μικρή άνοδο 0,03% και έκλεισε στις 27.093,90 μονάδες.

Η μετοχή της Alphabet αποτέλεσε βαρίδι για τον S&P 500, καθώς υποχώρησε σχεδόν 4%, μετά την ανακοίνωση ότι η εταιρεία σχεδιάζει να αντλήσει 80 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης μετοχών για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και επένδυση 10 δισ. δολαρίων από τη Berkshire Hathaway.

Αντίθετα, ισχυρή στήριξη στην αγορά παρείχαν τεχνολογικές μετοχές, κυρίως στον κλάδο των ημιαγωγών. Η Marvell Technology εκτινάχθηκε κατά 32%, μετά τη δήλωση του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, ότι η εταιρεία θα μπορούσε να εξελιχθεί στην επόμενη τρισεκατομμυρίων δολαρίων επιχείρηση. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index ενισχύθηκε περισσότερο από 5%.

«Όταν παίρνεις ένα υπολογιστικό πρόβλημα και το διασπάς σε πολλά μέρη και το κατανέμεις σε όλο το data center, αυτό που χρειάζεται είναι η συνδεσιμότητα», δήλωσε ο Χουάνγκ. «Αυτός είναι ο λόγος που η Marvell είναι τόσο κρίσιμη».

Επιπλέον, η Hewlett Packard Enterprise σημείωσε άνοδο 19%, αφού ανακοίνωσε θετικές προβλέψεις για το τρέχον τρίμηνο και αναθεώρησε ανοδικά τις ετήσιες εκτιμήσεις της, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς. Τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου αποτέλεσαν την ισχυρότερη υπέρβαση κερδών της εταιρείας από το 2018.

«Η αγορά αντέχει», δήλωσε ο David Krakauer, αντιπρόεδρος διαχείρισης χαρτοφυλακίου στη Mercer Advisors. «Όλοι εξακολουθούν να ελπίζουν σε κάποια συμφωνία με το Ιράν, αλλά όλα φαίνονται αρκετά σταθερά».

Οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά και τη Δευτέρα, με ώθηση από την τεχνολογία και κυρίως τη Nvidia. Ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να οδηγεί την αγορά, αν και η άνοδος συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό μετοχών, γεγονός που δημιουργεί ανησυχίες για υπερσυγκέντρωση.

«Όταν βλέπεις μια τόσο στενή άνοδο, χρειάζεται προσοχή», σημείωσε ο ίδιος αναλυτής.

Στην αγορά ενέργειας, το πετρέλαιο συνέχισε την ανοδική του πορεία. Το αμερικανικό αργό (WTI) ενισχύθηκε κατά 1,74% στα 93,76 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent σημείωσε άνοδο άνω του 1% και διαμορφώθηκε κοντά στα 96 δολάρια.

Τη Δευτέρα, ιρανικά κρατικά μέσα ανέφεραν ότι οι διαπραγματευτές της χώρας θα σταματήσουν την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις ΗΠΑ μέσω διαμεσολαβητών, ενώ η κρατική υπηρεσία Tasnim μετέδωσε ότι το Ιράν θα κινηθεί για πλήρη αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, «καμία συνομιλία δεν θα πραγματοποιηθεί» έως ότου το Ισραήλ σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο και τη Γάζα και αποσυρθεί από κατεχόμενες περιοχές στον Λίβανο.

Σε απάντηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξη στο CNBC ότι «δεν τον ενδιαφέρει καθόλου» αν τερματιστούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Σε μεταγενέστερη ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε ότι είχε «πολύ παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία» με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ πρόσθεσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν «συνεχίζονται με γρήγορο ρυθμό».