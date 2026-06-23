SpaceX: Κέρδη 4% μετά από απώλειες 24% σε τρεις συνεδριάσεις

Οι μετοχές της SpaceX κατέγραψαν άνοδο περίπου 4% την Τρίτη, ανακάμπτοντας έπειτα από ένα τριήμερο έντονων απωλειών, κατά το οποίο η αξία τους είχε υποχωρήσει σχεδόν κατά 24%. Λίγο μετά το άνοιγμα της συνεδρίασης, η τιμή της μετοχής έπεσε προσωρινά κάτω από τα 150 δολάρια, δηλαδή χαμηλότερα από την τιμή της πρώτης συναλλαγής κατά την είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο πριν από σχεδόν δύο εβδομάδες. Η πτώση αυτή οδήγησε επίσης τη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας κάτω από το όριο των 2 τρισ. δολαρίων.

Τη Δευτέρα (22/6), η εταιρεία του Έλον Μασκ που δραστηριοποιείται στους τομείς της διαστημικής τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης υπέστη ένα ισχυρό κύμα ρευστοποιήσεων, χάνοντας περίπου 400 δισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία. Η μετοχή υποχώρησε κατά 16% μέσα σε μία ημέρα, μετά από απώλειες 3,6% και 5% στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις.

Μετά το εντυπωσιακό IPO της στις 12 Ιουνίου, η SpaceX είχε σημειώσει θεαματική άνοδο, ξεπερνώντας προσωρινά σε χρηματιστηριακή αξία κολοσσούς όπως η Amazon και η Microsoft. Ωστόσο, καθώς ο αρχικός ενθουσιασμός των επενδυτών άρχισε να εξασθενεί, η εταιρεία υποχώρησε εκ νέου πίσω από τους δύο τεχνολογικούς γίγαντες.

Τη Δευτέρα, η SpaceX ανακοίνωσε επίσης την έκδοση ανώτερων μη εξασφαλισμένων ομολογιών, γνωστοποιώντας παράλληλα ότι διέθετε 100,8 δισ. δολάρια σε μετρητά και ταμειακά ισοδύναμα στις 19 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα αποκάλυψε ότι υπέγραψε σημαντική συμφωνία παροχής υπολογιστικής ισχύος με τη νεοφυή εταιρεία ανοιχτού κώδικα Reflection, η οποία θα αποκτήσει πρόσβαση στην υποδομή Colossus του Μασκ.

Η μετοχή της SpaceX είχε εκτοξευθεί αμέσως μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, καταγράφοντας άνοδο άνω του 50% σε σχέση με την τιμή διάθεσης, καθώς οι επενδυτές έσπευσαν να ποντάρουν στα φιλόδοξα σχέδια του Μασκ. Ωστόσο, μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, οι περισσότεροι επενδυτές που αγόρασαν τη μετοχή μετά την εισαγωγή της είχαν δει σχεδόν όλα τα αρχικά τους κέρδη να εξανεμίζονται.