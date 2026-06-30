Ανοδικό ξέσπασμα στη Wall: Dow στο καλύτερο πρώτο εξάμηνο της πενταετίας - Ιστορικές απώλειες για Brent

Οι αμερικανικές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά την Τρίτη 30/6, με ώθηση από τις ισχυρές επιδόσεις του κλάδου των ημιαγωγών, καθώς η Wall Street ολοκλήρωσε ένα ιδιαίτερα θετικό πρώτο εξάμηνο και δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow Jones Industrial Average ενισχύθηκε κατά 136,46 μονάδες ή 0,26%, κλείνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό στις 52.319,20 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,79%, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση στις 7.499,36 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite ενισχύθηκε κατά 1,52%, κλείνοντας στις 26.213,72 μονάδες.Οι μετοχές των ημιαγωγών έδωσαν τον τόνο

Την ανοδική πορεία της αγοράς στήριξαν κυρίως οι μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών.

Η Nvidia ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 1%, η Advanced Micro Devices (AMD) σημείωσε άνοδο 7%, ενώ κατά περίπου 7% ενισχύθηκε και η Intel. Παράλληλα, το ETF VanEck Semiconductor (SMH) κατέγραψε άνοδο 3%, ανεβάζοντας τα συνολικά κέρδη του από τις αρχές του έτους σε πάνω από 81%.

Το καλύτερο πρώτο εξάμηνο των τελευταίων ετών

Η τελευταία συνεδρίαση του Ιουνίου σηματοδότησε και την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Ο Dow Jones έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 8% από την αρχή του έτους, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου από το 2021, όταν είχε σημειώσει άνοδο 12,7%.

Αντίστοιχα, ο S&P 500 εμφανίζει επίσης κέρδη άνω του 8% στο εξάμηνο, ενώ ο Nasdaq ξεχωρίζει με άνοδο μεγαλύτερη του 11%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα του δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000, ο οποίος ενισχύεται πάνω από 21%, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση πρώτου εξαμήνου από το 1991.

Ένα εξάμηνο έντονης μεταβλητότητας

Το πρώτο μέρος του έτους χαρακτηρίστηκε από σημαντικές διακυμάνσεις στις αγορές.

Παρότι οι βασικοί δείκτες σημείωσαν νέα ιστορικά υψηλά, οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με έντονες μεταβολές στις τιμές της ενέργειας εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν, αλλά και με αβεβαιότητα σχετικά με τη βιωσιμότητα των υψηλών επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Όπως δήλωσε ο Tim Holland, επικεφαλής επενδύσεων της Orion: «Το βασικό δίδαγμα του πρώτου εξαμήνου του 2026 είναι ότι τα εταιρικά κέρδη έχουν μεγαλύτερη σημασία από σχεδόν οτιδήποτε άλλο, ίσως με μοναδική εξαίρεση τα επιτόκια.»

Ο Nasdaq καταγράφει το καλύτερο τρίμηνο από το 2020

Το δεύτερο τρίμηνο αποδείχθηκε ιδιαίτερα ισχυρό για τη Wall Street, καθώς υποχώρησαν οι ανησυχίες γύρω από την επενδυτική «φούσκα» της τεχνητής νοημοσύνης και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έδειξε να οδεύει προς αποκλιμάκωση.

Ο S&P 500 ενισχύθηκε περίπου 14% στο δεύτερο τρίμηνο, ενώ ο Nasdaq σημείωσε άνοδο περίπου 20%, καταγράφοντας το καλύτερο τρίμηνό του από το δεύτερο τρίμηνο του 2020.

Την ίδια περίοδο, ο Dow Jones κέρδισε περισσότερο από 12%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο από το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Οι εκτιμήσεις για τη συνέχεια του έτους

Ο Tim Holland εκτιμά ότι, εφόσον δεν υπάρξει νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η ανοδική αγορά έχει περιθώρια να συνεχιστεί και στο υπόλοιπο του έτους.

Όπως σημείωσε, οι επενδυτές στρέφονται πλέον σταδιακά προς πιο οικονομικά αποτιμημένες μετοχές, πέρα από τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

«Η προσοχή εξακολουθεί να είναι στραμμένη στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και δικαιολογημένα. Ωστόσο, αν εξετάσει κανείς πιο προσεκτικά την αγορά, θα διαπιστώσει ότι από την αρχή του έτους –και ιδιαίτερα τον Ιούνιο– καλύτερες αποδόσεις παρουσιάζουν οι μετοχές αξίας (value stocks) σε σχέση με τις μετοχές ανάπτυξης (growth stocks). Τα επιτόκια πιθανότατα θα παραμείνουν σχετικά υψηλά, κάτι που αποτελεί εμπόδιο για τις ακριβές μετοχές ανάπτυξης, αλλά ευνοεί τις οικονομικά ευαίσθητες και πιο υποτιμημένες εταιρείες», ανέφερε.

Πετρέλαιο: Ιστορικές απώλειες για το Brent, -38% στο β’ τρίμηνο

Οι τιμές του πετρελαίου ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης με περιορισμένες μεταβολές, ωστόσο ο Ιούνιος και το δεύτερο τρίμηνο του έτους έκλεισαν με τις μεγαλύτερες απώλειες που έχουν καταγραφεί από την περίοδο της πανδημίας το 2020. Οι επενδυτές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στη Ντόχα, ενώ η εύθραυστη εκεχειρία που ακολούθησε τον τετράμηνο πόλεμο στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί αβεβαιότητα στις αγορές.

Το Brent υποχώρησε κατά 23 σεντς ή 0,3%, διαμορφούμενο στα 72,92 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό WTI κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες, υποχωρώντας κατά 1,25 δολάρια ή 1,8%, για να κλείσει στα 69,50 δολάρια το βαρέλι.

Σημειώνεται ότι το συμβόλαιο παράδοσης Αυγούστου για το Brent ολοκλήρωσε την Τρίτη τη διαπραγμάτευσή του και πλέον σημείο αναφοράς αποτελεί το συμβόλαιο Σεπτεμβρίου, το οποίο κινείται κοντά στα 73,31 δολάρια ανά βαρέλι.