Υποχωρεί το πετρέλαιο παραμένοντας όμως σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή (10/7), ωστόσο εξακολουθούν να κινούνται προς την καταγραφή εβδομαδιαίων κερδών, καθώς η αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν αυτή την ώρα ελαφρώς κατά 0,16% στα 76,19 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό (WTI) σημειώνει αντίστοιχη μείωση 0,14% στα 71,99 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι σε εβδομαδιαία βάση, το Brent οδεύει προς άνοδο περίπου 5%, ενώ το WTI αναμένεται να καταγράψει κέρδη περίπου 4%.

«Οι τιμές έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά επίπεδα που σημειώθηκαν στα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο εξακολουθεί να ενσωματώνεται σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου, καθώς οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ έχουν σχεδόν ακινητοποιηθεί και δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή ναυσιπλοΐα», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, αναλύτρια της εταιρείας ανάλυσης της αγοράς πετρελαίου Vanda Insights.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την Πέμπτη (9/7) επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε κράτη του Κόλπου, ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στις νότιες παράκτιες και ανατολικές επαρχίες του Ιράν, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη εύθραυστη εκεχειρία.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν πολλαπλές εκρήξεις στη νότια περιοχή της χώρας. Ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν ήταν και το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ένας από τους πυρηνικούς σταθμούς του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να ανατρέψει τις προβλέψεις του για σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου κατά το επόμενο έτος.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν επίσης καθυστερήσει την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η απουσία νέων αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας πιθανότατα ασκεί πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, ωστόσο η σημαντική μείωση της κυκλοφορίας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ περιορίζει τις απώλειες, εκτίμησε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ είχε σχεδόν σταματήσει την Πέμπτη, καθώς οι πλοιοκτήτες επανεκτιμούσαν τους κινδύνους, μετά το πλήγμα που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον καταριανού πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το οποίο έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν κατά την έξοδό του από τα Στενά, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για τις τελευταίες στρατιωτικές επιθέσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν πιστεύει πως ο πόλεμος θα αναζωπυρωθεί και εκτίμησε πως «οτιδήποτε συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

«Παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέτειναν τις επιθέσεις τους εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, η αγορά άντλησε κάποια αισιοδοξία από την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να μην στοχοποιήσει τις ενεργειακές υποδομές της χώρας», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ, Ντάνιελ Χάινς.

Αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο - Υποχώρηση στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν πτώση το μεσημέρι της Παρασκευής κατά 2,57% στα 48,81 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 0,62% στα 4,115.15 δολάρια η ουγγιά, ενώ υποχώρηση καταγράφει και το ασήμι κατά 1,34% στα 59,93 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, μικρή υποχώρηση της τάξης του 0,05% σημειώνει και ο χαλκός στα 6,2630 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1428 δολάρια προς ευρώ, ενώ μειώνεται ελαφρώς έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,06% με την ισοτιμία στα 1,3415 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα ενισχύεται ελαφρώς 0,07% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8519 λίρα ανά ευρώ.