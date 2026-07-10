ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Υποχωρεί το πετρέλαιο παραμένοντας όμως σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών
Εμπορεύματα
13:27 - 10 Ιουλ 2026

Υποχωρεί το πετρέλαιο παραμένοντας όμως σε τροχιά εβδομαδιαίων κερδών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Παρασκευή (10/7), ωστόσο εξακολουθούν να κινούνται προς την καταγραφή εβδομαδιαίων κερδών, καθώς η αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν έχει διαταράξει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, εντείνοντας τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στον παγκόσμιο εφοδιασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούν αυτή την ώρα ελαφρώς κατά 0,16% στα 76,19 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό (WTI) σημειώνει αντίστοιχη μείωση 0,14% στα 71,99 δολάρια το βαρέλι.

Να σημειωθεί ότι σε εβδομαδιαία βάση, το Brent οδεύει προς άνοδο περίπου 5%, ενώ το WTI αναμένεται να καταγράψει κέρδη περίπου 4%.

«Οι τιμές έχουν υποχωρήσει από τα υψηλά επίπεδα που σημειώθηκαν στα μέσα της εβδομάδας, ωστόσο εξακολουθεί να ενσωματώνεται σημαντικό ασφάλιστρο κινδύνου, καθώς οι διελεύσεις από τα Στενά του Ορμούζ έχουν σχεδόν ακινητοποιηθεί και δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το πότε θα αποκατασταθεί η ομαλή ναυσιπλοΐα», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, αναλύτρια της εταιρείας ανάλυσης της αγοράς πετρελαίου Vanda Insights.

Υπενθυμίζεται ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν την Πέμπτη (9/7) επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων σε κράτη του Κόλπου, ως αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στις νότιες παράκτιες και ανατολικές επαρχίες του Ιράν, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ήδη εύθραυστη εκεχειρία.

Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν πολλαπλές εκρήξεις στη νότια περιοχή της χώρας. Ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν ήταν και το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ένας από τους πυρηνικούς σταθμούς του Ιράν.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA), η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν ενδέχεται να ανατρέψει τις προβλέψεις του για σημαντικό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου κατά το επόμενο έτος.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν επίσης καθυστερήσει την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Η απουσία νέων αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας πιθανότατα ασκεί πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου, ωστόσο η σημαντική μείωση της κυκλοφορίας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ περιορίζει τις απώλειες, εκτίμησε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας, η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ είχε σχεδόν σταματήσει την Πέμπτη, καθώς οι πλοιοκτήτες επανεκτιμούσαν τους κινδύνους, μετά το πλήγμα που εξαπέλυσε το Ιράν εναντίον καταριανού πλοίου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), το οποίο έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν κατά την έξοδό του από τα Στενά, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για τις τελευταίες στρατιωτικές επιθέσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν πιστεύει πως ο πόλεμος θα αναζωπυρωθεί και εκτίμησε πως «οτιδήποτε συμβεί θα τελειώσει πολύ γρήγορα».

«Παρά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέτειναν τις επιθέσεις τους εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, η αγορά άντλησε κάποια αισιοδοξία από την απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να μην στοχοποιήσει τις ενεργειακές υποδομές της χώρας», δήλωσε ο στρατηγικός αναλυτής εμπορευμάτων της ANZ, Ντάνιελ Χάινς.

Αποκλιμάκωση στο φυσικό αέριο - Υποχώρηση στα μέταλλα

Την ίδια ώρα, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν πτώση το μεσημέρι της Παρασκευής κατά 2,57% στα 48,81 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί 0,62% στα 4,115.15 δολάρια η ουγγιά, ενώ υποχώρηση καταγράφει και το ασήμι κατά 1,34% στα 59,93 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, μικρή υποχώρηση της τάξης του 0,05% σημειώνει και ο χαλκός στα 6,2630 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1428 δολάρια προς ευρώ, ενώ μειώνεται ελαφρώς έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,06% με την ισοτιμία στα 1,3415 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα ενισχύεται ελαφρώς 0,07% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8519 λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Συγκρίνεστε με την Ελλάδα των μνημονίων για να κρύψετε την αποτυχία σας
Πολιτική

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Συγκρίνεστε με την Ελλάδα των μνημονίων για να κρύψετε την αποτυχία σας

Σπίρτζης: Δεν αποδέχεται την έδρα Καραμέρου, δεν πάει ΕΛ.Α.Σ. – Κάνει λόγο για πολιτικό τσίρκο
Πολιτική

Σπίρτζης: Δεν αποδέχεται την έδρα Καραμέρου, δεν πάει ΕΛ.Α.Σ. – Κάνει λόγο για πολιτικό τσίρκο

Βαρνάβας και Άγιος Στέφανος οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά και ενοικίαση κατοικίας στην Αττική
Ακίνητα

Βαρνάβας και Άγιος Στέφανος οι πιο οικονομικές περιοχές για αγορά και ενοικίαση κατοικίας στην Αττική

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με τους επενδυτές να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Ήπιες μεταβολές με τους επενδυτές να αξιολογούν τον αντίκτυπο των αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν

Ενίσχυση στο πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ
Εμπορεύματα

Ενίσχυση στο πετρέλαιο λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ

ΔΕΣΦΑ: Αύξηση 15% της ζήτησης φυσικού αερίου και ενίσχυση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΣΦΑ: Αύξηση 15% της ζήτησης φυσικού αερίου και ενίσχυση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στη ΝΑ Ευρώπη

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία
Εμπορεύματα

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:13

Βρετανία: Ο Άντι Μπέρναμ προ των πυλών της Ντάουνινγκ – Εξασφάλισε τη συντριπτική στήριξη των Εργατικών

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:10

Συνήγορος του Πολίτη: Παρέμβαση για την έντονη δυσοσμία στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Τεχνολογία
10/07/2026 - 16:08

«Φρένο» στο ατελείωτο σκρολάρισμα: Η ΕΕ στρέφεται κατά της Meta

Ειδήσεις
10/07/2026 - 16:03

Χρυσοχοΐδης για τις συλλήψεις Νέστορα και Marfin: Η Πολιτεία απαντά στη βία με Δικαιοσύνη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 15:48

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στην Αζοφική προκαλεί σοβαρό πλήγμα στη Μόσχα

Οικονομία
10/07/2026 - 15:40

Χατζηδάκης: €40 εκατ. από Motor Oil και HelleniQ Energy για χαμηλότερες τιμές στην αντλία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 15:35

Λέσβος: Φωτιά σε δασική έκταση στην Αγιάσο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
10/07/2026 - 15:25

«Καμπανάκι» από Βρυξέλλες σε Βουλγαρία: Η ΕΕ ανοίγει διαδικασία για το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα

Νομίσματα
10/07/2026 - 15:15

Bitcoin: Άλμα πάνω από τα $64.000 – Επιστρέφει η αισιοδοξία στην αγορά crypto

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/07/2026 - 15:13

Η Μαρία Κωνσταντάκη στο Allwyn Game Time: Το δείπνο με τον Ρονάλντο και η παράσταση με τον Χάαλαντ

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 15:00

TÜV NORD Hellas: Πρώτη πιστοποίηση ISO/IEC 42001 στον χρηματοπιστωτικό κλάδο

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 14:54

EasyJet: Άλμα 13% στη μετοχή μετά την πρόταση εξαγοράς 7,7 δισ. δολαρίων από την Apollo

Ανεμοδείκτης
10/07/2026 - 14:47

Μπερδεύτηκε ο Μητσοτάκης: Ο Χριστός ανέστησε τον Λάζαρο, όχι ο Λάζαρος το Χριστό

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 14:47

Η ενέργεια του αύριο χτίζεται σήμερα: Η ESG στρατηγική της ΔΕΠΑ στην πράξη

Ανακοινώσεις
10/07/2026 - 14:37

ΕΛΤΟΝ: Έναρξη διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση 100% της θυγατρικής «Ν.ΛΕΚΟΣ Α.Ε.»

Ειδήσεις
10/07/2026 - 14:34

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας λόγω τεχνικών εργασιών

Αναλύσεις
10/07/2026 - 14:33

Νέα αναβάθμιση από Goldman Sachs: Στα €13,5 ο στόχος για HelleniQ, στα €49 για Motor Oil

Ανεμοδείκτης
10/07/2026 - 14:32

Ο Πολάκης (αν και όπως και όποτε εκλεγεί πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ) θα κάνει ζημιά στον Τσίπρα;

Οικονομία
10/07/2026 - 14:32

Το δίδυμο Τσακίρη - Πιερρακάκη έβαλε την Ελλάδα στο νέο ευρωπαϊκό παιχνίδι των €80 δισ.

Υγεία
10/07/2026 - 14:30

ΠΟΥ: Η επιδημία Έμπολα στo Κονγκό ενδέχεται να είναι μεγαλύτερη από τα επίσημα στοιχεία

Οικονομία
10/07/2026 - 14:20

Πιερρακάκης στο ECOFIN: Η Ελλάδα στηρίζει συμφωνία έως τον Οκτώβριο για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών

Πολιτική
10/07/2026 - 14:19

Εκτεθειμένη η Ζαχαράκη, λόγω παραβίασης του αδιάβλητου των πανελλαδικών εξετάσεων - Παραίτηση ζητά το ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 14:18

Νεκρός 64χρονος οικοδόμος σε εργοτάξιο στον Κεραμεικό

Πολιτική
10/07/2026 - 14:10

Συρεγγέλα κατά Κωνσταντοπούλου: Προσφυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας για «αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά» και συκοφαντικούς ισχυρισμούς

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 14:08

ΕΤΑΔ: Σε διαγωνισμό η μακροχρόνια εκμίσθωση του Ξενία Κοζάνης

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 14:03

HELLENiQ ENERGY: Περιβαλλοντική εκπαίδευση για 1.700 παιδιά με επίκεντρο τη βιοποικιλότητα και την προστασία του νερού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 13:55

Παπασταύρου - ΥΠΕΝ Βουλγαρίας: Οικοδομούμε τον Κάθετο Διάδρομο ως ένα αξιόπιστο περιφερειακό ενεργειακό δίκτυο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/07/2026 - 13:55

Κέρδισε 500.000 ευρώ στο παιχνίδι «7 -500.000€» - Στο Γαλάτσι ο νέος υπερτυχερός του ΣΚΡΑΤΣ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 13:47

Κρεμλίνο για πώληση S-400 από Τουρκία: «Εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα»

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 13:46

«Πράσινο φως» για την επένδυση της U Resort στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ