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Ανθεκτικές οι ευρωαγορές στη γεωπολιτική θύελλα: Το πετρέλαιο δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών
Χρηματιστήρια
19:52 - 14 Ιουλ 2026

Ανθεκτικές οι ευρωαγορές στη γεωπολιτική θύελλα: Το πετρέλαιο δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυτών

Reporter.gr Newsroom
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Με θετικό πρόσημο, αλλά σε κλίμα επιφυλακτικότητας, ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Τρίτης 14/7 τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές προσπάθησαν να αποτιμήσουν τις επιπτώσεις από τη νέα γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ παράλληλα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και τις επόμενες κινήσεις της Federal Reserve.

Η αρχική εικόνα στις αγορές ήταν αρνητική, με τις πιέσεις να εντείνονται λόγω της κλιμάκωσης στη σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν, των επιθέσεων σε ενεργειακά πλοία στα Στενά του Ορμούζ και της νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Το Brent ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι, προκαλώντας ανησυχίες για πιθανή αναζωπύρωση των πληθωριστικών πιέσεων και αύξηση του κόστους ενέργειας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Ωστόσο, το κλίμα βελτιώθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, καθώς οι επενδυτές εκτίμησαν ότι, παρά τις εντάσεις, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για σοβαρή διατάραξη των διεθνών ενεργειακών εφοδιαστικών αλυσίδων μετά και την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παίρνει πίσω την επιβολή διοδίων 20% στο Ορμούζ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,17%, κλείνοντας στις 642,10 μονάδες, με την πλειονότητα των κλάδων να κινείται ανοδικά.

Όσον αφορά τα κυριότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, κινήθηκαν με θετικό πρόσημο στο σύνολο τους. Πιο αναλυτικά:

  • Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,30% κλείνοντας στις 10.529,39 μονάδες,
  • Στο Βερολίνο, ο γερμανικός DAX έκλεισε με κέρδη 0,12% στις 25.144,38 μονάδες,
  • Στο Παρίσι, ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε οριακή άνοδο 0,03% στις 8.366,85 μονάδες.
  • Στον ευρωπαϊκό Νότο, ο FTSE MIB του Μιλάνου ενισχύθηκε 0,10% στις 52.862,50 μονάδες
  • και ο ισπανικός IBEX 35 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,11% στις 19.356,60 μονάδες.

Στο επίκεντρο οι εταιρικές ανακοινώσεις

Οι επενδυτές στράφηκαν και στα εταιρικά αποτελέσματα, με τη μετοχή της Ericsson να δέχεται πιέσεις μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεύτερου τριμήνου. Παρά το γεγονός ότι η λειτουργική κερδοφορία κινήθηκε κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς, η σημαντική αύξηση του κόστους εξαρτημάτων προβλημάτισε τους επενδυτές.

Στον αντίποδα, η BP κινήθηκε ανοδικά, καθώς η ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου βελτιώνει τις προοπτικές κερδοφορίας του ενεργειακού ομίλου.

Σημαντική άνοδο σημείωσε επίσης η σουηδική Mycronic, μετά τις θετικές εκτιμήσεις για την αυξανόμενη ζήτηση εξοπλισμού που συνδέεται με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Αντίθετα, η γερμανική Evotec βρέθηκε υπό ισχυρές πιέσεις, μετά την αναθεώρηση προς τα κάτω των προβλέψεών της για το 2026.

Οι αγορές παραμένουν στραμμένες στις επόμενες κινήσεις της Fed, στην πορεία των τιμών ενέργειας και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να καθορίσουν την επενδυτική κατεύθυνση το επόμενο διάστημα.

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