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Ασία: Ράλι στη Σεούλ, πιέσεις στις υπόλοιπες αγορές – Στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια
10:10 - 22 Ιουλ 2026

Ασία: Ράλι στη Σεούλ, πιέσεις στις υπόλοιπες αγορές – Στο επίκεντρο η κρίση στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Με μικτές μεταβολές κινήθηκαν την Τετάρτη 22/7 τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια της Ασίας, καθώς οι επενδυτές συνέχισαν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, η οποία διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα και ενισχύει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές.

Τη θετικότερη εικόνα παρουσίασε η αγορά της Νότιας Κορέας, με τον δείκτη Kospi να ενισχύεται κατά 1,69%, στις 6.861,96 μονάδες, έχοντας προηγουμένως καταγράψει ενδοσυνεδριακά άνοδο που ξεπέρασε το 5%. Παράλληλα, ο τεχνολογικός δείκτης Kosdaq κινήθηκε επίσης ανοδικά, σημειώνοντας κέρδη περίπου 2%.

Αντίθετα, στην Ιαπωνία επικράτησαν ήπιες πιέσεις, με τον Nikkei 225 να υποχωρεί κατά 0,11%, στις 66.161,05 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος Topix παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητος.

Αρνητικό ήταν το κλίμα και στο Χονγκ Κονγκ, όπου ο Hang Seng κατέγραφε απώλειες 1,15%, στις 24.844,08 μονάδες. Στην ηπειρωτική Κίνα, ο δείκτης της Σαγκάης υποχωρούσε οριακά κατά 0,07%, στις 3.861,70 μονάδες, ενώ ο CSI 300 εμφάνιζε μικρή άνοδο 0,15%.

Πτωτικά κινήθηκε και η αγορά της Ινδίας, με τον Sensex να χάνει 0,71%, διαμορφούμενος στις 76.916,66 μονάδες. Αντίθετα, στη Σιγκαπούρη ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης ενισχυόταν κατά 0,37%, στις 5.547,13 μονάδες, ενώ στην Αυστραλία ο S&P/ASX 200 κατέγραφε ήπια άνοδο 0,12%.

Οι τεχνολογικές μετοχές οδηγούν τη Σεούλ υψηλότερα

Καταλυτικό ρόλο στην ισχυρή άνοδο της νοτιοκορεατικής αγοράς διαδραμάτισαν οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου.

Η Samsung Electronics ενισχύθηκε περισσότερο από 4%, μετά από δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο ο όμιλος εξετάζει επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στη γαλλική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Mistral AI.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η επένδυση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο νέου γύρου χρηματοδότησης, ο οποίος θα μπορούσε να αποτιμήσει τη Mistral περίπου στα 20 δισ. ευρώ (22,8 δισ. δολάρια).

Σημαντικά κέρδη σημείωσε και η SK Hynix, με τη μετοχή της να ενισχύεται πάνω από 5%, συνεχίζοντας τη θετική πορεία του κλάδου των ημιαγωγών.

Θετική ήταν η εικόνα και στην Ιαπωνία, όπου οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου κινήθηκαν ανοδικά. Η Advantest κατέγραψε άνοδο 2,8%, η Tokyo Electron κέρδη 1,8%, η Renesas Electronics εκτινάχθηκε περισσότερο από 6%, ενώ η SoftBank Group ενισχύθηκε περίπου 1,1%.

Η γεωπολιτική αβεβαιότητα παραμένει στο επίκεντρο

Το επενδυτικό ενδιαφέρον εξακολουθεί να επικεντρώνεται στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αγορές αξιολογούν τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Παρότι συνεχίζονται οι προσπάθειες διεθνών μεσολαβητών για την επανέναρξη του διαλόγου, με πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ουσιαστικής διπλωματικής προόδου.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον δεν προτίθεται προς το παρόν να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υποδηλώνοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ενδέχεται να συνεχιστούν.

Η αβεβαιότητα αυτή διατηρεί ανοδικές τις τιμές του πετρελαίου και ενισχύει τη μεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές.

Πιέσεις στα αμερικανικά futures

Στο μεταξύ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Wall Street κινούνταν πτωτικά, καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονται για νέο κύμα εταιρικών αποτελεσμάτων από μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις.

Τα futures του Dow Jones υποχωρούσαν κατά 51 μονάδες, ενώ τα συμβόλαια του S&P 500 και του Nasdaq-100 κατέγραφαν απώλειες 0,12% και 0,36% αντίστοιχα, αντανακλώντας τη στάση αναμονής των επενδυτών απέναντι στις επιχειρηματικές ανακοινώσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

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