Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

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Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται σε θετικό έδαφος την Παρασκευή (2/10), με τον τεχνολογικό κλάδο να ηγείται των κερδών.

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx διανύει τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τα μέσα Απριλίου καταγράφοντας απώλειες περίπου 2%.

Την ίδια ώρα, η στασιμότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Μέση Ανατολή με τη συνακόλουθη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού στους επενδυτές.

Παράλληλα, η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη και στα στοιχεία γύρω από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης.

Εν μέσω λοιπόν των παραπάνω εξελίξεων, ο Stoxx κινείται αυτή την ώρα ενισχυμένος κατά 0,37% στις 628,94 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να βρίσκονται επίσης στα πράσινα.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX ενισχύεται 0,42% στις 25,049.00 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE κερδίζει 0,27% στις 10,454.98 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο CAC της Γαλλίας ανεβαίνει 0,43% στις 7,869.01 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει άνοδο 0,14% στις 19,032.06 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου που κερδίζει 0,17% στις 50,326.50 μονάδες.