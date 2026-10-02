Ανοδικές τάσεις στις ευρωαγορές με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Ωστόσο, να σημειωθεί ότι ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx διανύει τη χειρότερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τα μέσα Απριλίου καταγράφοντας απώλειες περίπου 2%.
Την ίδια ώρα, η στασιμότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν στη Μέση Ανατολή με τη συνακόλουθη διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού στους επενδυτές.
Παράλληλα, η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη και στα στοιχεία γύρω από τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης.
Εν μέσω λοιπόν των παραπάνω εξελίξεων, ο Stoxx κινείται αυτή την ώρα ενισχυμένος κατά 0,37% στις 628,94 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτες να βρίσκονται επίσης στα πράσινα.
Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX ενισχύεται 0,42% στις 25,049.00 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE κερδίζει 0,27% στις 10,454.98 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο CAC της Γαλλίας ανεβαίνει 0,43% στις 7,869.01 μονάδες.
Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει άνοδο 0,14% στις 19,032.06 μονάδες, ενώ ανοδικά κινείται και ο ΜΙΒ του Μιλάνου που κερδίζει 0,17% στις 50,326.50 μονάδες.