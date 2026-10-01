«Κόκκινο» ποδαρικό για τις ευρωαγορές με φόντο τη στασιμότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 1,35% στις 626,29 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτης στην περιοχή -βασικούς και περιφερειακούς- να καταγράφουν επίσης σημαντικές απώλειες.
Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 1,34% στις 24,859.50 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE κινείται στην ίδια κατεύθυνση καταγράφοντας απώλειες 1,81% στις 10,412.75 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC χάνει 1,35% στις 7,856.81 μονάδες.
Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει επίσης πτώση 1,48% στις 19,131.16 μονάδες, ενώ και ο ΜΙΒ του Μιλάνου αποδυναμώνεται κατά 1,15% στις 50,779.50 μονάδες.
Επισημαίνεται ότι οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου αποτελούν μία από τις λίγες θετικές εξαιρέσεις στις πρώτες συναλλαγές, καταγράφοντας άνοδο 0,14%. Όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί κλάδοι κινούνται σε αρνητικό έδαφος, με τα είδη οικιακής χρήσης να ηγούνται των απωλειών, σημειώνοντας πτώση 1,7%.