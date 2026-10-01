«Κόκκινο» ποδαρικό για τις ευρωαγορές με φόντο τη στασιμότητα στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ξεκινούν το νέο μήνα, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες την Πέμπτη (1/10), καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις, όπως επίσης και το υψηλό ενεργειακό κόστος ως απόρροια της παρατεταμένης στασιμότητας στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δημιουργούν «πονοκέφαλο» στους επενδυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx υποχωρεί αυτή την ώρα κατά 1,35% στις 626,29 μονάδες, με τους περισσότερους δείκτης στην περιοχή -βασικούς και περιφερειακούς- να καταγράφουν επίσης σημαντικές απώλειες.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX σημειώνει πτώση 1,34% στις 24,859.50 μονάδες, ενώ και ο βρετανικός FTSE κινείται στην ίδια κατεύθυνση καταγράφοντας απώλειες 1,81% στις 10,412.75 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC χάνει 1,35% στις 7,856.81 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ σημειώνει επίσης πτώση 1,48% στις 19,131.16 μονάδες, ενώ και ο ΜΙΒ του Μιλάνου αποδυναμώνεται κατά 1,15% στις 50,779.50 μονάδες.

Επισημαίνεται ότι οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου αποτελούν μία από τις λίγες θετικές εξαιρέσεις στις πρώτες συναλλαγές, καταγράφοντας άνοδο 0,14%. Όλοι οι υπόλοιποι ευρωπαϊκοί κλάδοι κινούνται σε αρνητικό έδαφος, με τα είδη οικιακής χρήσης να ηγούνται των απωλειών, σημειώνοντας πτώση 1,7%.