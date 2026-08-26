Μικτές τάσεις στις ευρωαγορές με φόντο την πτώση του πετρελαίου και τα αποτελέσματα της Nvidia

Οι ευρωπαϊκές μετοχές σημειώνουν μικτά αποτελέσματα την Τετάρτη (26/8), καθώς η πτώση των τιμών του πετρελαίου οδηγεί σε χαμηλότερες αποδόσεις των ομολόγων, εν μέσω προσδοκιών ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να ανοίξουν ξανά σύντομα, ενώ οι επενδυτές προετοιμάζονται για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia, της εταιρείας-βαρόμετρου για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κινείται αυτή την ώρα οριακά κάτω από το μηδέν στις 656,46 μονάδες, με τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών δεικτών να είναι μεικτά.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός DAX υποχωρεί 0,1% στις 26,258.62 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE σημειώνει αντίστοιχα μικρή υποχώρηση κατά 0,08% στις 10,878.25 μονάδες. Αντίθετα, ο γαλλικός CAC κερδίζει 0,53% στις 8,483.94 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός ΙΒΕΧ κερδίζει 0,17% στις 20,090.48 μονάδες, ενώ αντίστοιχη άνοδο καταγράφει και ο ΜΙΒ του Μιλάνου κατά 0,18% στις 52,813.00 μονάδες.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου της Nvidia, τα οποία πρόκειται να ανακοινωθούν αργότερα μέσα στην ημέρα, αναζητώντας ενδείξεις για το κατά πόσο η επενδυτική έκρηξη που τροφοδοτείται από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνεχίσει να δικαιολογεί τις υψηλές προσδοκίες της αγοράς.

Οι μετοχές του τεχνολογικού κλάδου υποχώρησαν κατά 0,2% ενόψει της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων.

Το ενδιαφέρον στρέφεται επίσης σε ένα κρίσιμο αμερικανικό στοιχείο για τον πληθωρισμό, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αναζητούν νέα στοιχεία σχετικά με την πορεία των επιτοκίων της Federal Reserve.