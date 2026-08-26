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Τσουκαλάς: Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία - H κυβέρνηση ΝΔ υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου
Πολιτική
10:46 - 26 Αυγ 2026

Τσουκαλάς: Οι συνταξιούχοι δεν έχουν αμνησία - H κυβέρνηση ΝΔ υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου

Reporter.gr Newsroom
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«Η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χηρείας που επέβαλε ο  νόμος Κατρούγκαλου, είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι σημαντικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της κοινωνίας και του ΠΑΣΟΚ, μετέβαλε την αρχική της  άποψη και υιοθέτησε  την πρόταση μας για κατάργηση της περικοπής μετά το πέρας της τριετίας και της διάταξης που προέβλεπε μια εθνική σύνταξη», δήλωσε σήμερα (26/8) ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τη σχετική ανάρτηση του πρωθυπουργού.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς:

«Ο Πρωθυπουργός, όμως, ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτηση του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκετον νόμο Κατρούγκαλου στο ΣτΕ αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χηρείας και πως η δική του κυβέρνηση εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου που προέβλεπε τη μία εθνική σύνταξη.

Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία έχουν.

Είναι επίσης σημαντικό το θέμα που ανακύπτει με τους συνταξιούχους χηρείας πριν την 13ηΜαΐου 2016 και για τους οποίους διατηρείται το προηγούμενο σύστημα που προβλέπει μείωση στην τριετία. Η κυβέρνηση αν θέλει πράγματι πριν αποχωρήσει από την εξουσία να είναι έστω και ελάχιστα συμβατή με τις δεσμεύσεις της για κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, οφείλει να αποδεχθεί τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επαναφορά του ΕΚΑΣ, αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων, ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων, επαναφορά της 13ης σύνταξης και αύξηση των συντάξεων αναπηρίας», καταλήγει ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.

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