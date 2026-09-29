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Ασιατικές αγορές: Sell-off σε Nikkei και Topix άνω του 1% με φόντο τα ομόλογα
Χρηματιστήρια
09:23 - 29 Σεπ 2026

Ασιατικές αγορές: Sell-off σε Nikkei και Topix άνω του 1% με φόντο τα ομόλογα

Reporter.gr Newsroom

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Οι ασιατικές αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο των πιέσεων την Τρίτη, με τον Nikkei 225 να υποχωρεί 1,11% και τον Topix να καταγράφει απώλειες 1,67%, καθώς η νέα άνοδος των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων ενίσχυσε τις ανησυχίες για παρατεταμένα υψηλά επιτόκια.

Στις υπόλοιπες αγορές της περιοχής, οι απώλειες ήταν μικρότερες. Ο Kospi της Νότιας Κορέας έχασε 0,4%, ενώ ο μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq υποχώρησε 0,78%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng Index σημείωσε πτώση 0,57%, ενώ ο CSI 300 υποχωρούσε 0,29%.

Αντίθετα, ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας κινήθηκε κόντρα στο ρεύμα, σημειώνοντας άνοδο 0,1%.

Αυστραλία: Νέα αύξηση επιτοκίων, ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιξης

Στην Αυστραλία τους επενδυτές απασχολεί η αύξηση των επιτοκίων από την Κεντρική Τράπεζα, με το βασικό επιτόκιο να φτάνει στο 4,6%, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών, καθώς επιχειρεί να περιορίσει τον πληθωρισμό που ενισχύεται από τις επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης ήταν σύμφωνη με τις προβλέψεις των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Η Reserve Bank of Australia έχει πλέον αυξήσει τα επιτόκια τέσσερις φορές φέτος, συνολικά κατά 100 μονάδες βάσης, καθώς ο πληθωρισμός παραμένει επίμονος.

Στην ανακοίνωσή της, η RBA ανέφερε ότι ορισμένοι από τους ανοδικούς κινδύνους που είχε επισημάνει στη συνεδρίαση του Αυγούστου έχουν πλέον υλοποιηθεί.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει διευρυνθεί και οι διεθνείς τιμές ενέργειας είναι πλέον πολύ υψηλότερες από ό,τι είχε θεωρηθεί», ανέφερε η κεντρική τράπεζα, προσθέτοντας ότι η ζήτηση που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε ταχεία αύξηση των τιμών των τεχνολογικών προϊόντων.

Η RBA τόνισε επίσης ότι θα «συνεχίσει να κάνει ό,τι θεωρεί απαραίτητο» για να περιορίσει τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένης μιας περαιτέρω αύξησης του βασικού επιτοκίου.

Συνεχίζουν ανοδικά τα ομόλογα

Εν τω μεταξύ, οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι ο επίμονος πληθωρισμός θα οδηγήσει τη Federal Reserve σε νέες αυξήσεις επιτοκίων. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου έκλεισε πάνω από το 5,2%, κοντά σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2007. Η απόδοση του 30ετούς ξεπέρασε το 5,56%, κινούμενη κοντά σε υψηλά του 2004.

«Παρά την ευρεία ισχύ της οικονομίας, οι αγορές μετοχών φαίνεται να ανησυχούν για τις πιθανές μελλοντικές συνέπειες των υψηλότερων επιτοκίων, με τις καθημερινές μεταβολές στις αποδόσεις να επηρεάζουν ολοένα περισσότερο τη συνολική πορεία των αγορών», δήλωσε ο Μπρεντ Σουτ, διευθυντής επενδύσεων στη Northwestern Mutual Wealth Management.

«Τα υψηλότερα επιτόκια δημιουργούν τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις για τους επενδυτές. Παρά την ανησυχία που προκαλεί η άνοδός τους, τα ομόλογα προσφέρουν σήμερα πιο ελκυστικά σημεία εισόδου από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σχεδόν τα τελευταία 20 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι η Federal Reserve θα καταφέρει να θέσει τον πληθωρισμό υπό έλεγχο», πρόσθεσε.

Οι επενδυτές αναμένουν την Τρίτη νέα οικονομικά στοιχεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων. Στις 16:00 ώρα Ελλάδας αναμένεται η ανακοίνωση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης στις ΗΠΑ για τον Σεπτέμβριο, καθώς και των στοιχείων για τις κενές θέσεις εργασίας και την κινητικότητα στην αγορά εργασίας τον Αύγουστο.

Στο επίκεντρο της Wall Street θα βρεθεί επίσης η AMD. Η εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών ανακοίνωσε ότι εξαγοράζει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης World Labs έναντι 8,2 δισ. δολαρίων. Η μετοχή της AMD παρουσίασε μικρές μεταβολές στις μετασυνεδριακές συναλλαγές.

Πτωτικά τα futures στη Wall Street

Τα futures του Dow Jones Industrial Average υποχωρούσαν 0,23%, ενώ τα futures του S&P 500 σημείωναν πτώση 0,2%. Τα futures του Nasdaq-100 έχαναν 0,42%.

Ο Dow Jones υποχώρησε περισσότερο από 300 μονάδες στην κανονική συνεδρίαση, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite σημείωσαν απώλειες 0,8% και 0,9%, αντίστοιχα.

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