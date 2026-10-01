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Ασιατικά χρηματιστήρια: «Ράλι» σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές
Χρηματιστήρια
10:10 - 01 Οκτ 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: «Ράλι» σε Ιαπωνία και Νότια Κορέα με ώθηση από τις τεχνολογικές μετοχές

Reporter.gr Newsroom

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Οι αγορές της ευρύτερης περιοχής Ασίας-Ειρηνικού ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης (1/10) με μικτές τάσεις, καθώς οι επενδυτές στάθμισαν τα χαμηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη άνοδο των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, στην Ιαπωνία ο Nikkei κατέγραψε σημαντική άνοδο κατά 3,43% στις 69,046.00 μονάδες, ενώ «ράλι» σημείωσε και ο Kospi στη Βόρεια Κορέα ενισχυόμενος κατά 1,95% στις 6,971.35 μονάδες.

Στον αντίποδα, στην Αυστραλία ο δείκτης S&P/ASX 200 έκλεισε με απώλειες περίπου 2% στις 8,614,40 μονάδες, ενώ πτωτική ήταν η συνεδρίαση και για τον ινδικό δείκτη Nifty κατά 0,66% στις 22,466.55 μονάδες.

Να σημειωθεί ότι οι αγορές στην Κίνα παρέμειναν κλειστές λόγω αργίας.

Στα αξιόλογα της μέρας, οι ασιατικές τεχνολογικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, ενισχυμένες από τα εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα της Micron, -κατασκευάστριας τσιπ για τεχνητή νοημοσύνη-, αν και τα αμερικανικά ομόλογα δυσκολεύτηκαν, μετά τις μεγαλύτερες τριμηνιαίες απώλειές τους εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, καθώς παραμένουν οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας.

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