Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές με φόντο ομόλογα και Τεχνητή Νοημοσύνη

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Με απώλειες άνοιξαν σήμερα (15/9) τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι γεωπολιτικές πιέσεις, οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου, η άνοδος στα ομόλογα, αλλά και οι νέες ανησυχίες γύρω από την Τεχνητή Νοημοσύνη έχουν προκαλέσει κραδασμούς στην αγορά.

Λίγο μετά την έναρξη της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινείται στις 630,06 μονάδες με απώλειες 0,94%, ενώ πιεσμένοι είναι και οι επιμέρους δείκτες.

Στη Γερμανία, ο DAX υποχωρεί κατά 0,78% στις 25.218,72 μονάδες, ο γαλλικός CAC σημειώνει απώλειες 0,98% στις 8.038,36 μονάδες και ο βρετανικός FTSE κυμαίνεται στις 10.598,85 μονάδες με -0,92%.

Στην περιφέρεια, ο ιταλικός ΜΙΒ κάνει «βουτιά» κοντά στο 1,45% και τις 50.890 μονάδες, ενώ ο ισπανικός ΙΒΕΧ κινείται στις 19.422,86 μονάδες με απώλειες 0,71%.

Στο ταμπλό, οι μετοχές του χρηματοπιστωτικού κλάδου πήραν από νωρίς το προβάδισμα στην κατηφόρα, καθώς η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου ξεπέρασε το 5%, ενώ οι αγορές προεξοφλούν αύξηση των επιτοκίων από τη Federal Reserve αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων διάρκειας 10, 20 και 30 ετών αυξήθηκαν κατά περίπου 6 μονάδες βάσης, η απόδοση του 30ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε κατά 8 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, η απόδοση του 20ετούς βρετανικού gilt αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης, ενώ οι αποδόσεις των 30ετών γαλλικών και γερμανικών κρατικών ομολόγων ενισχύθηκαν κατά σχεδόν 3 μονάδες βάσης.