Λαβρόφ: Υπέρ της κατάπαυσης πυρός αλλά «πρόωρα τα συμπεράσματα» για Ισραήλ - Ιράν

Η Μόσχα τάσσεται υπέρ της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, αλλά είναι δύσκολο να πει κανείς αν θα διαρκέσει, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

«Είναι πολύ δύσκολο να βγάλουμε τελικά συμπεράσματα και να έχουμε μια σαφή εικόνα», δήλωσε ο Λαβρόφ, στην πρώτη αντίδραση της Ρωσίας στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αμερικανοί έπεισαν το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός και να θεσπίσει αόριστη εκεχειρία, ενώ οι φίλοι μας από το Κατάρ διαδραμάτισαν παρόμοιο ρόλο σε σχέση με την Τεχεράνη», δήλωσε και συνέχισε λέγοντας ότι «μετά την ανακοίνωση, υπήρξαν αναφορές για επιθέσεις, για ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Επομένως, ας μην βγάζουμε βιαστικά συμπεράσματα με βάση αποσπασματικές πληροφορίες».

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία, η οποία υπέγραψε συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με το Ιράν τον Ιανουάριο, καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν ως παράνομες και απρόκλητες.