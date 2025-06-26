Ισραήλ: Θα είχαμε σκοτώσει τον Χαμενεΐ αν δεν κρυβόταν

Το Ισραήλ θα είχε σκοτώσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, αν ήταν δυνατόν κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ.

«Εκτιμώ ότι αν ο Χαμενεΐ βρισκόταν στο στόχαστρό μας, θα τον είχαμε εξοντώσει», δήλωσε ο Κατζ σε συνέντευξή του στην ισραηλινή δημόσια τηλεόραση Kan.

«Όμως ο Χαμενεΐ το κατάλαβε αυτό, κρύφτηκε βαθιά και διέκοψε τις επαφές με τους διοικητές που αντικατέστησαν τους διοικητές που εξοντώθηκαν, οπότε τελικά δεν ήταν ρεαλιστικό», δήλωσε.

Σημειώνεται ότι το Ισραήλ σκότωσε αρκετούς κορυφαίους Ιρανούς διοικητές και πυρηνικούς επιστήμονες στις 13 Ιουνίου, στην αρχή του πολέμου.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είχαν και οι δύο υποδείξει σε διάφορες στιγμές κατά τη διάρκεια του αεροπορικού πολέμου ότι η ζωή του Χαμενεΐ θα μπορούσε να βρίσκεται σε κίνδυνο, καθώς η αλλαγή καθεστώτος θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα του πολέμου που έληξε με την εκεχειρία που μεσολάβησε η Αμερική την Τρίτη.