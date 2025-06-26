Συνάντηση Δένδια με τη Διοίκηση του ΣΕΒ - Τι συζητήθηκε

Με τη Διοίκηση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) συναντήθηκε σήμερα, Πέμπτη 26 Ιουνίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας. Κύριο θέμα συζήτησης ήταν οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω της «Ατζέντας 2030».

Οι αλλαγές αυτές οι οποίες έχουν σαφές αποτύπωμα στην εθνική οικονομία, με την ανάπτυξη της αμυντικής καινοτομίας και τεχνολογίας, που αποτελεί κεντρικό πυλώνα της μεταρρύθμισης, όπως και με τον όρο να υπάρχει πλέον εγχώρια προστιθέμενη αξία σε ποσοστό 25% μεσοσταθμικά, στην υλοποίηση του Μακροπρόθεσμου Εξοπλιστικού Προγράμματος.

Ο κ. Δένδιας ενημέρωσε, επίσης, τη Διοίκηση του ΣΕΒ για τις μεγάλες αλλαγές που προωθούνται στο θεσμό της εφεδρείας, για τις οποίες έκανε αναλυτική παρουσίαση, παρουσία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, Στρατηγού Δημητρίου Χούπη, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης.

Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκε η δημιουργία του νέου θεσμού των ενεργών εφέδρων. Στο νέο θεσμό θα συμμετέχουν εθελοντικά μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων οι οπλίτες και οι ΔΕΑ που θα υποβάλλουν τη σχετική δήλωση και οι οποίοι θα έχουν διαφορετικό τύπο εκπαίδευσης και ετοιμότητας, ώστε να μπορούν να συντρέξουν άμεσα τις Ένοπλες Δυνάμεις και να καλύψουν επιχειρησιακές ανάγκες.

Όπως επισημάνθηκε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας προσβλέπει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη συμμετοχή των εργαζομένων ενεργών Εφέδρων σε τακτικές εκπαιδεύσεις και ασκήσεις, με την εξάλειψη τυχόν ανασταλτικών παραγόντων. Στόχος είναι οι πολίτες-έφεδροι να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς την Πατρίδα χωρίς να θίγονται ή να διακυβεύονται τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα, καθώς και η επαγγελματική τους προοπτική.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε πως ευελπιστεί ότι ο ΣΕΒ θα στηρίξει εμπράκτως αυτήν την εθνική προσπάθεια και ότι οι παραγωγικές δυνάμεις της χώρας θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτυχία του θεσμού της ενεργού εφεδρείας, αποδεικνύοντας ότι η Άμυνα είναι υπόθεση συλλογικής ευθύνης.