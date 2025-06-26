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Το πρόγραμμα κρουαζιέρων της Celestyal
Ναυτιλία
19:55 - 26 Ιουν 2025

Το πρόγραμμα κρουαζιέρων της Celestyal

Reporter.gr Newsroom
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Η Celestyal ανακοινώνει το πρόγραμμα κρουαζιέρων της για το 2027 και τις αρχές του 2028, σηματοδοτώντας την πιο έγκαιρη ανακοίνωση σεζόν μέχρι σήμερα.

Συνολικά διατίθενται 9 κρουαζιέρες με 182 αναχωρήσεις από τον Μάρτιο του 2027 έως τον Μάρτιο του 2028. Οι κρουαζιέρες κυμαίνονται μεταξύ τριών και 14 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Discovery, χωρητικότητας 1.360 επιβατών και μεταξύ επτά και 14 διανυκτερεύσεων με το Celestyal Journey, χωρητικότητας 1.260 επιβατών.

Τα κυριότερα σημεία για την Ελλάδα και τη Μεσόγειο

Το Celestyal Journey θα εκτελεί κρουαζιέρες από τον Απρίλιο έως το Νοέμβριο, μετ' επιστροφής από την Αθήνα και θα προσφέρει:

  • 24 αναχωρήσεις της κρουαζιέρας επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακή Ελλάδα», με προορισμό το Κουσάντασι (Έφεσος) στην Τουρκία, τη Ρόδο, την Κρήτη, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Μήλο στην Ελλάδα. Τιμές από €819 ανά άτομο.
  • 14 αναχωρήσεις της κρουαζιέρας 14 διανυκτερεύσεων «Εικόνες Μεσογείου», που συνδυάζει τις δύο κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας, Κροατίας» και «Ειδυλλιακή Ελλάδα». Τιμές από €1879 ανά άτομο.

Το Celestyal Discovery θα εκτελεί κρουαζιέρες από το Μάρτιο έως το Νοέμβριο, επίσης μετ' επιστροφής από την Αθήνα, και θα προσφέρει:

  • 36 αναχωρήσεις της τριήμερης κρουαζιέρας «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά», με προσεγγίσεις στη Μύκονο στην Ελλάδα, το Κουσάντασι (Έφεσος) στην Τουρκία, την Πάτμο, την Κρήτη και τη Σαντορίνη στην Ελλάδα. Τιμές από €439 ανά άτομο.
  • 35 αναχωρήσεις της τετραήμερης κρουαζιέρας «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά», με προσεγγίσεις στη Μύκονο στην Ελλάδα, το Κουσάντασι (Έφεσος) στην Τουρκία, την Πάτμο, τη Ρόδο, την Κρήτη και τη Σαντορίνη στην Ελλάδα. Τιμές από €569 ανά άτομο.

Τα κυριότερα σημεία για τον Αραβικό Κόλπο

Το Celestyal Journey θα εκτελεί κρουαζιέρες από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο και θα προσφέρει:

Το Celestyal Discovery θα εκτελεί κρουαζιέρες από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάρτιο και θα προσφέρει:

  • 13 αναχωρήσεις της κρουαζιέρας τριών διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αραβίας» το 2027, και 5 στις αρχές του 2028, το ταξίδι ξεκινά και επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι (Παρασκευή έως Δευτέρα), με προσεγγίσεις στο Ντουμπάι και στο ειδυλλιακό νησί Sir Bani Yas. Οι επιβάτες θα απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης στην παραλία και συναρπαστικές εμπειρίες σαφάρι στην άγρια φύση. Τιμές από €319 ανά άτομο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το celestyal.com ή καλέστε το 211 1996471.

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