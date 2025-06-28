ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γάζα: Τουλάχιστον 23 νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πλήγματα
Ειδήσεις
19:21 - 28 Ιουν 2025

Γάζα: Τουλάχιστον 23 νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πλήγματα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (28/6), τον θάνατο 23 ανθρώπων από πλήγματα ή πυρά του ισραηλινού στρατού κατά μήκους του παλαιστινιακού θύλακα που έχει καταστραφεί έπειτα από 20 μήνες πολέμου.  

«Τουλάχιστον 23 νεκροί και δεκάδες τραυματίες διακομίστηκαν (προς νοσοκομεία) έπειτα από ισραηλινά πυρά και επιδρομές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος Τύπου της οργάνωσης πρώτων βοηθειών.

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί σε ΜΜΕ στη Λωρίδα της Γάζας και τις δυσκολίες πρόσβασης στο πεδίο, το AFP δεν δύναται να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τους απολογισμούς της Πολιτικής Προστασίας.

Ο Μπασάλ εξήγησε πως έξι αεροπορικές επιδρομές από drones ή μαχητικά αεροσκάφη είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 3 ήταν ανήλικοι, σε επίθεση εναντίον κατοικίας στην Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Άλλοι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά ενώ περίμεναν τη διανομή τροφίμων στον τομέα Νετζαρίμ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Μετά την εκεχειρία που εφαρμόστηκε με το Ιράν την Τρίτη, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ανακοίνωσε το βράδυ της ίδιας ημέρας πως οι ισραηλινές δυνάμεις θα επικεντρωθούν τώρα «εκ νέου στη Γάζα, προκειμένου να φέρουν πίσω τους ομήρους και να εξαρθρώσουν το καθεστώς της Χαμάς».

Συνολική αποτίμηση μέχρι σήμερα

Συνολικά, περισσότεροι από 56.412 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στην εκστρατεία στρατιωτικών αντίποινων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς για τη Γάζα, τα οποία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι ταχείες αντικαταστάσεις, οι διάλογοι-φωτιά και το «μήνυμα» Μητσοτάκη
Πολιτική

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι ταχείες αντικαταστάσεις, οι διάλογοι-φωτιά και το «μήνυμα» Μητσοτάκη

Τουρκική μαφία: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση – 7 συλλήψεις και 12 προσαγωγές
Ειδήσεις

Τουρκική μαφία: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση – 7 συλλήψεις και 12 προσαγωγές

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν
Ειδήσεις

Σμότριτς: Δεν ενδιαφέρει το Ισραήλ να εμπλακεί στον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»
Ειδήσεις

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια
Ειδήσεις

Νέος ηγέτης της Χαμάς ο Χαλίλ Αλ Χαΐγια

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ
Ειδήσεις

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:23

Επίθεση στην Ακρόπολη: Αντιμέτωπος με κακούργημα ο 60χρονος δράστης – Απολογείται την Πέμπτη

Ειδήσεις
21/07/2026 - 22:15

Γαλλία: Ένα βήμα πριν από την απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:59

Politico: Η Τουρκία μπλοκάρει τη συμφωνία του ΝΑΤΟ για την αναβάθμιση του δικτύου αγωγών καυσίμων

Ειδήσεις
21/07/2026 - 21:40

Reuters: H Αίγυπτος σε διαπραγματεύσεις με ενεργειακούς κολοσσούς για πολυετή συμφωνία προμήθειας LNG

Εργασιακά
21/07/2026 - 21:20

Υπουργείο Εργασίας: Υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών την Τετάρτη σε Αττική και τρεις περιφέρειες

Υγεία
21/07/2026 - 21:00

Τι είναι τα nicotine pouches που δοκιμάζουν όλο και περισσότεροι έφηβοι – Γιατί οι ειδικοί προειδοποιούν για μια νέα γενιά εξάρτησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:50

Μιχαηλίδου: Προσωπικός Βοηθός και πρώιμη παρέμβαση: Η μεγάλη αλλαγή για τα ΑμεΑ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 20:35

Ζαχαράκη: Την Άνοιξη του 2027 το Πάντειο Πανεπιστήμιο αποκτά φοιτητική εστία, προϋπολογισμού €13,5 εκατ.

Ανακοινώσεις
21/07/2026 - 20:20

ElvalHalcor: Υπερκαλύφθηκε 2,75 φορές η ΑΜΚ των €250 εκατ. - Στα €4,20 η τιμή διάθεσης νέων μετοχών

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21/07/2026 - 19:59

ΑΑΔΕ: Καταβολή €24,8 εκατ. σε 88.833 αγρότες για τη δεύτερη δόση επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 19:44

Ευρωαγορές: Κέρδη με οδηγούς Big Tech, πετρέλαιο και το γεωπολιτικό θρίλερ στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:40

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:20

Τελεσίγραφο Τραμπ στους Χούθι: Αν κλείσουν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, οι ΗΠΑ θα δράσουν

Ειδήσεις
21/07/2026 - 19:15

Γκουτέρες στη Συρία για πρώτη φορά ως επικεφαλής του ΟΗΕ: Στο επίκεντρο η πολιτική μετάβαση

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:55

Τουρνάς: Οι αυριανές (22/7) καιρικές συνθήκες προσομοιάζουν με εκείνες στο Μάτι – Χρειάζεται προσοχή από όλους

Οικονομία
21/07/2026 - 18:40

Καφούνης: Χωρίς στοχευμένες παρεμβάσεις, το εμπόριο θα βρεθεί αντιμέτωπο με νέα λουκέτα

Αυτοδιοίκηση
21/07/2026 - 18:25

Δούκας: Ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος των εμπειρογνωμόνων για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Πολιτική
21/07/2026 - 18:07

Πρωτοδικείο Αθηνών: Απορρίφθηκε η αγωγή Δημητριάδη κατά Κουκάκη – Καταδίκη σε δικαστικά έξοδα €7.000

Ειδήσεις
21/07/2026 - 18:06

Ουγγαρία: Στο επίκεντρο έρευνας το Fidesz του Όρμπαν για υπόθεση επιχορηγήσεων

Σχόλια Αγοράς
21/07/2026 - 17:51

ΧΑ: Άλμα 2,08% - Τράπεζες και διυλιστήρια οδηγούν την αντεπίθεση και τις 2.500 μονάδες

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 17:42

Microsoft – Mistral: Συμφωνία δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή επέκταση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Πολιτική
21/07/2026 - 17:39

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Ο κ. Τσίπρας κρίθηκε - Τώρα είναι η δική του σειρά

Πολιτική
21/07/2026 - 17:27

Χατζηβασιλείου: Η Ελλάδα έτοιμη για αποστολή ασφαλείας στο Ορμούζ – «Πρωταγωνιστούμε στη θαλάσσια ασφάλεια»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
21/07/2026 - 17:14

Τράπεζα Πειραιώς: Επιβραβεύει πρώτη στην Ελλάδα τις πληρωμές με IRIS Payments σε φυσικά σημεία πώλησης

Ειδήσεις
21/07/2026 - 17:10

ΗΠΑ: Έρχονται νέοι δασμοί για περίπου 60 οικονομίες, προαναγγέλλει ο Λευκός Οίκος

Χρηματιστήρια
21/07/2026 - 17:06

Άλμα στη Wall Street: Chipmakers και κέρδη εταιρειών υπερισχύουν των γεωπολιτικών ανησυχιών

Οικονομία
21/07/2026 - 16:42

Πιερρακάκης: Στα €23 δισ. το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 – Υπερδιπλασιάζονται οι εθνικοί πόροι για επενδύσεις

Επιχειρήσεις
21/07/2026 - 16:41

Μπρατάκος: Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 δημιουργεί προϋποθέσεις για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/07/2026 - 16:35

ΕΟΤ: «Μεμονωμένο» το περιστατικό στην Ακρόπολη – Η ασφάλεια των επισκεπτών αποτελεί απόλυτη προτεραιτότητα

Πολιτική
21/07/2026 - 16:27

Αποστολάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κυβέρνηση επιτίθεται σε ευρωπαϊκούς θεσμούς για να καλύψει τα εσωτερικά της προβλήματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ