Γάζα: Τουλάχιστον 23 νεκροί Παλαιστίνιοι από ισραηλινά πλήγματα

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο (28/6), τον θάνατο 23 ανθρώπων από πλήγματα ή πυρά του ισραηλινού στρατού κατά μήκους του παλαιστινιακού θύλακα που έχει καταστραφεί έπειτα από 20 μήνες πολέμου.

«Τουλάχιστον 23 νεκροί και δεκάδες τραυματίες διακομίστηκαν (προς νοσοκομεία) έπειτα από ισραηλινά πυρά και επιδρομές», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος Τύπου της οργάνωσης πρώτων βοηθειών.

Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που έχουν επιβληθεί σε ΜΜΕ στη Λωρίδα της Γάζας και τις δυσκολίες πρόσβασης στο πεδίο, το AFP δεν δύναται να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τους απολογισμούς της Πολιτικής Προστασίας.

Ο Μπασάλ εξήγησε πως έξι αεροπορικές επιδρομές από drones ή μαχητικά αεροσκάφη είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων, εκ των οποίων οι 3 ήταν ανήλικοι, σε επίθεση εναντίον κατοικίας στην Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Άλλοι 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πυρά ενώ περίμεναν τη διανομή τροφίμων στον τομέα Νετζαρίμ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, συμπλήρωσε ο ίδιος.

Μετά την εκεχειρία που εφαρμόστηκε με το Ιράν την Τρίτη, ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ, ανακοίνωσε το βράδυ της ίδιας ημέρας πως οι ισραηλινές δυνάμεις θα επικεντρωθούν τώρα «εκ νέου στη Γάζα, προκειμένου να φέρουν πίσω τους ομήρους και να εξαρθρώσουν το καθεστώς της Χαμάς».

Συνολική αποτίμηση μέχρι σήμερα

Συνολικά, περισσότεροι από 56.412 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν σκοτωθεί στην εκστρατεία στρατιωτικών αντίποινων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς για τη Γάζα, τα οποία κρίνονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.