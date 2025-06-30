Νότια Κορέα: Ζητά παράταση για την αναστολή αμερικανικών δασμών ενόψει συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων

Η Νότια Κορέα θα ζητήσει παράταση της αναστολής των αμερικανικών δασμών, η οποία λήγει την επόμενη εβδομάδα, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Σεούλ και Ουάσινγκτον ενδέχεται να συνεχιστούν και μετά την προθεσμία που έχει τεθεί.

Η νέα κυβέρνηση της Νότιας Κορέας πραγματοποίησε την περασμένη εβδομάδα τις πρώτες υψηλού επιπέδου εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τον τρίτο γύρο τεχνικών συζητήσεων σε επίπεδο εργασίας, από τότε που οι δύο χώρες συμφώνησαν στα τέλη Απριλίου να καταρτίσουν ένα εμπορικό πακέτο για τη μείωση των αμερικανικών δασμών πριν από τη λήξη της 90ήμερης αναστολής στις 9 Ιουλίου.

«Φαίνεται ότι ορισμένες χώρες θα καταλήξουν σε συμφωνία έως τις 8 Ιουλίου, σε ορισμένες μπορεί να χορηγηθεί παράταση για να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις, ενώ άλλες θα αποφασίσουν αν θέλουν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις υπό την ισχύ των δασμών ή όχι», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εμπορίου της Νότιας Κορέας.

«Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να μας χορηγηθεί παράταση για να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ έθεσαν κυρίως ζητήματα που σχετίζονται με τα μη δασμολογικά εμπόδια της Νότιας Κορέας, καθώς η Νότια Κορέα ήδη επιβάλλει σχεδόν μηδενικούς δασμούς στις εισαγωγές από τις ΗΠΑ στο πλαίσιο μιας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Άλλα ζητήματα σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα έξοδα άμυνας συζητούνται μέσω ξεχωριστών καναλιών, ανέφερε ο αξιωματούχος. Αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου 28.500 Αμερικανοί στρατιώτες είναι σταθμευμένοι στη Νότια Κορέα ως μέσο αποτροπής της Βόρειας Κορέας και ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συχνά διαμαρτυρηθεί για τη συμφωνία κατανομής των εξόδων.