Μαίνονται οι πυρκαγιές στη Σμύρνη: Συλλήψεις για εμπρησμούς (videos)
Ειδήσεις
10:09 - 30 Ιουν 2025

Μαίνονται οι πυρκαγιές στη Σμύρνη: Συλλήψεις για εμπρησμούς (videos)

Reporter.gr Newsroom
Μαίνονται για δεύτερη ημέρα οι πυρκαγιές στην περιοχή της Σμύρνης στην Τουρκία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες Κυριακή το μεσημέρι ανάμεσα στις περιφέρειες Σεφεριχισάρ και Μεντερές, στα νότια και τα νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης. Πήρε γρήγορα διαστάσεις καθώς οι άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 70-117 χιλιομέτρων την ώρα.

Τουλάχιστον 10 οικισμοί έχουν εκκενωθεί, ενώ στη διάρκεια της νύχτας προστέθηκαν τουλάχιστον 44 εστίες στις δεκάδες πυρκαγιές που μαίνονται νοτιοδυτικά της επαρχίας της Σμύρνης.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ, στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε η Εισαγγελία της Δημοκρατίας της Σμύρνης σχετικά με την πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Μπούτζα της επαρχίας της Σμύρνης, ένας ύποπτος συνελήφθη για εμπρησμό με βενζίνη. Σύμφωνα με τον Τουντζ, 17 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών σχετικά με τις δασικές πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε ορισμένες επαρχίες μεταξύ 26 και 28 Ιουνίου.

Είναι ενδεικτικό ότι 77 πυρκαγιές ξέσπασαν την Κυριακή στην Τουρκία.

Καταστροφές έχουν καταγραφεί σε αρκετά σπίτια, καθώς λόγω των ισχυρών ανέμων η επέμβαση των εναέριων μέσων ήταν περιορισμένη, με τις τουρκικές αρχές να ελπίζουν πως σήμερα θα έχουν τη δυνατότητα να πετάξουν περισσότερα.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να εκκενώσουν τα σπίτια τους σε αρκετούς οικισμούς που λόγω των ισχυρών ανέμων ήταν αδύνατο να ελεγχθεί η φωτιά. Όσοι είχαν παγιδευτεί διασώθηκαν με τη φωτιά να φτάνει στα σπίτια το βράδυ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reporter.gr (@reporter.gr)

Δεν λείπουν βέβαια και οι θεωρίες συνωμοσίας, με δημοσιογράφους στην Τουρκία να κάνουν λόγο για ασύμμετρη απειλή και να κατηγορούν να τις φωτιές το PKK αλλά και την Ελλάδα!

Τελευταία τροποποίηση στις 30/06/2025 - 13:15
