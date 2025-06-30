ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
INTERLIFE: Καταβάλλει μέρισμα €0,1909372402 ανά μετοχή
Ανακοινώσεις
10:19 - 30 Ιουν 2025

INTERLIFE: Καταβάλλει μέρισμα €0,1909372402 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
Η εταιρεία «ΙΝΤΕΡΛΑΪΦ (INTERLIFE) Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό ότι κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 13/6 εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος ανερχόμενου σε 0,20 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό ποσό). 

Δεδομένου ότι οι ίδιες μετοχές δεν λαμβάνουν μέρισμα, το τελικό ποσό του μερίσματος, που θα καταβληθεί ανά μετοχή, διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,2009865686 λαμβάνοντας υπόψη το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 91.143 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρία κατά την ημερομηνία αποκοπής.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση αναλογούντος φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις), συνεπώς το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,1909372402 ευρώ ανά μετοχή.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος (“ex dividend date”) ορίστηκε η Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025. Δικαιούχοι του ως άνω μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (“record date”) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) και όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο Αξιών (Κ.Α.Μ.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου την Πέμπτη 3 Ιουλίου 2025.

Η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσει την Τρίτη 8 Ιουλίου 2025 και θα πραγματοποιηθεί:

1. Για τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), από την ATHEXCSD, μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD και τις σχετικές αποφάσεις της. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται από την ATHEXCSD μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων.

2. Για τους μετόχους που είναι εγγεγραμμένοι Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο Αξιών (Κ.Α.Μ.) του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, μέσω επιταγής που θα τους αποσταλεί. Εφόσον αυτοί επιθυμούν να καταβληθεί το μέρισμα με (τραπεζική) κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούν και θα υποδείξουν, παρακαλούνται να αποστείλουν έγγραφη εντολή στην εταιρία στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο αυτός διατηρείται. Η ως άνω έγγραφη εντολή θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή ή να έχει εκδοθεί μέσω της ψηφιακής πύλης www.gov.gr και να έχει κοινοποιηθεί στην εταιρία με κάθε πρόσφορο μέσο έως την 7η Ιουλίου 2025.

Τα μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2030, παραγράφονται (άρθρο 250 Α.Κ. περ. 15) και τα σχετικά ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.δ. 1195/1942.

