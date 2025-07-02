Ο δήμαρχος Χιροσίμα καλεί τον Τραμπ στην πόλη για να «καταλαβαίνει τι σημαίνει πυρηνική καταστροφή»

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιαπωνία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του, με τις οποίες παρομοίασε τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις με τους ατομικούς βομβαρδισμούς στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι το 1945.

Απαντώντας, ο δήμαρχος της Χιροσίμα, Καζούμι Ματσούι, κάλεσε τον Τραμπ να επισκεφθεί την πόλη ώστε να διαπιστώσει από κοντά τις τραγικές συνέπειες των πυρηνικών όπλων.

«Μου φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει πραγματικά τι αντιπροσωπεύουν οι βομβαρδισμοί με ατομική βόμβα, που αφαιρούν τη ζωή αθώων πολιτών και απειλούν την επιβίωση της ανθρωπότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους.

Ο δήμαρχος τόνισε πως μια επίσκεψη στη Χιροσίμα θα μπορούσε να βοηθήσει τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο να κατανοήσει το βάρος και την ευθύνη της χρήσης πυρηνικών όπλων, καλώντας τον να «βιώσει το αίσθημα της Χιροσίμα».

Οι αμερικανικές ατομικές βόμβες που έπεσαν στη Χιροσίμα (6 Αυγούστου 1945) και στο Ναγκασάκι (9 Αυγούστου 1945), στο τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παραμένουν τα μόνα περιστατικά χρήσης πυρηνικών όπλων σε καιρό πολέμου. Περισσότεροι από 210.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άμεσα ή αργότερα από τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας.

Η ένταση αναζωπυρώθηκε στις 22 Ιουνίου, όταν οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, έπειτα από ημέρες εχθροπραξιών ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ. Ο Τραμπ, λίγες ημέρες αργότερα, συνέκρινε τις επιχειρήσεις αυτές με τους ατομικούς βομβαρδισμούς:

«Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το παράδειγμα της Χιροσίμα, αλλά ουσιαστικά ήταν το ίδιο πράγμα. Αυτό τερμάτισε τον πόλεμο», δήλωσε στις 25 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη.

Τα λόγια του προκάλεσαν έντονη αγανάκτηση στους επιζώντες των βομβαρδισμών και διαδηλώσεις στη Χιροσίμα, ενώ το δημοτικό συμβούλιο της πόλης υιοθέτησε ψήφισμα καταδίκης, τονίζοντας ότι καμία μορφή πυρηνικής επίθεσης δεν μπορεί να αιτιολογηθεί.

Η Ιαπωνία, ως η μόνη χώρα που έχει βιώσει πυρηνική καταστροφή, συνεχίζει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην παγκόσμια εκστρατεία για την εξάλειψη των πυρηνικών όπλων, ενώ η Χιροσίμα παραμένει σύμβολο ειρήνης και υπενθύμιση της φρίκης του πολέμου.