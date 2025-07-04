ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο η Ελλάδα στους αιτούντες άσυλο
Ειδήσεις
16:20 - 04 Ιουλ 2025

Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο η Ελλάδα στους αιτούντες άσυλο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκρινε ότι η ελληνική νομοθεσία, η οποία απαιτούσε από τους αιτούντες άσυλο να παρίστανται αυτοπροσώπως κατά την εξέταση της προσφυγής τους, παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο. Στο συμπέρασμα αυτό οδηγήθηκε το ΔΕΕ εξετάζοντας την υπόθεση C-610/23, Ιρακινού υπηκόου.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ΕΡΤ, σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υποχρέωση αυτή συνιστά υπέρμετρο περιορισμό και δεν διασφαλίζει το δικαίωμα αποτελεσματικής προσφυγής, όπως προβλέπεται από το άρθρο 46 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Η απόφαση του ΔΕΕ ανατρέπει την πάγια πρακτική των ελληνικών αρχών, καθώς πλέον απαγορεύεται να απορρίπτονται αιτήσεις ασύλου ή προσφυγές μόνο λόγω μη αυτοπρόσωπης παρουσίας του αιτούντος. Αυτό σημαίνει ότι οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εξετάζουν τις προσφυγές επί της ουσίας, είτε ο αιτών εμφανιστεί αυτοπροσώπως είτε όχι, εφόσον υπάρχουν αντικειμενικά κωλύματα ή η διαδικασία μπορεί να διασφαλιστεί με άλλους τρόπους (π.χ. μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου ή γραπτής διαδικασίας).

Η απόφαση του ΔΕΕ είναι δεσμευτική και η Ελλάδα οφείλει να προσαρμόσει άμεσα τη σχετική νομοθεσία και πρακτική της. Παράλληλα, αναμένεται να επηρεάσει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ενδεχομένως εφαρμόζουν παρόμοιες πρακτικές, ενισχύοντας τα δικαιώματα των προσφύγων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

AS Company: Στις 16 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,1627465604/μετοχή
Ανακοινώσεις

AS Company: Στις 16 Ιουλίου η καταβολή μερίσματος €0,1627465604/μετοχή

Metlen: Απόλυτη στήριξη του ΔΣ στη Δημόσια Πρόταση για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen: Απόλυτη στήριξη του ΔΣ στη Δημόσια Πρόταση για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και στρατηγική με εθνική προοπτική
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου: Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα και στρατηγική με εθνική προοπτική

Δημήτρης Παπαδόπουλος στο PS Blog: «Μεγάλωσα σε δύσκολες συνθήκες, αλλά ως Πόντιος, έμαθα να επιβιώνω»
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Δημήτρης Παπαδόπουλος στο PS Blog: «Μεγάλωσα σε δύσκολες συνθήκες, αλλά ως Πόντιος, έμαθα να επιβιώνω»

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η βεβαίωση απαλλαγής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή πλοίων αναψυχής
Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η βεβαίωση απαλλαγής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή πλοίων αναψυχής

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)
Οικονομία

Deutsche Bank: 50η στην ποιότητα ζωής η Αθήνα - Ο μέσος Αθηναίος βγάζει το 24% ενός Νεοϋορκέζου (πίνακες)

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α&#039; τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)
Ειδήσεις

ΕΛΣΤΑΤ: Οριακή αύξηση των γεννήσεων στο α' τρίμηνο - Η εικόνα ανά περιοχή (πίνακες)

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Πολιτική

Συνέντευξη Δ. Παπαστεργίου στο «R»: Η θέση της Ελλάδας στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ
Ειδήσεις

Reuters Institute: Μέσω TikTok η ενημέρωση των νέων Ελλήνων – Καταρρέει η εμπιστοσύνη στα παραδοσιακά ΜΜΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 19:31

Στα «πράσινα» οι ευρωαγορές με ώθηση από την πτώση του πετρελαίου

Πολιτική
27/07/2026 - 19:09

Προαστιακός Δυτικής Αττικής: Θα ολοκληρωθεί με εθνικούς πόρους, απαντά η κυβέρνηση στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 19:02

ΣΤΑΣΥ: Πειθαρχικός έλεγχος μετά το βίντεο-σοκ με οδηγό τραμ εν ώρα εργασίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:49

Έκρηξη στα Εξαμίλια: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Έρευνα για διαρροή προπανίου

Πολιτική
27/07/2026 - 18:40

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης θέλει ένα Σύνταγμα που να αφήνει ανεξέλεγκτη την εκτελεστική εξουσία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:36

Politico: Οι μεγάλες εταιρείες στο στόχαστρο της ΕΕ - Aλλαγές στον φόρο CORE μετά τις αντιδράσεις

Ειδήσεις
27/07/2026 - 18:17

Υεμένη: Οι Χούθι έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία

Πολιτική
27/07/2026 - 18:10

Σφοδρή επίθεση Γεωργιάδη σε Πολάκη: «Καλά κάνεις και φοβάσαι – Έρχονται δικαστήρια για το ΚΕΕΛΠΝΟ»

Υγεία
27/07/2026 - 17:49

Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος: Ορίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ματίνα Παγώνη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 17:48

Η Nissan καταγράφει 1,25 εκατομμύρια πωλήσεις εξηλεκτρισμένων οχήματων στην Ευρώπη

Επιχειρήσεις
27/07/2026 - 17:47

AKTOR: Υπερκαλύφθηκε το ομόλογο των €300 εκατ. – Στο 7,875% η απόδοση

Σχόλια Αγοράς
27/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Μια «ανάσα» από τα φετινά υψηλά με οδηγό τις τράπεζες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:36

Ευρωπαϊκή κινητοποίηση για τις πυρκαγιές: Ενισχύεται η βοήθεια σε Γαλλία και Ισπανία

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:29

Προφυλακίστηκε ο 28χρονος για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου

Ειδήσεις
27/07/2026 - 17:11

Κρούσματα σαλμονέλας και στην Αθήνα: Εννέα άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από γεύμα σε κατάστημα στο Περιστέρι

Χρηματιστήρια
27/07/2026 - 17:05

Ισχυρό rebound στη Wall Street – «Ανάσα» από την αποκλιμάκωση ΗΠΑ-Ιράν  

Αναλύσεις
27/07/2026 - 16:50

Optima: «Buy» για τις ελληνικές τράπεζες – Οι αναλυτές προβλέπουν νέο κύκλο ισχυρής κερδοφορίας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:37

«Σπιτάκια ανακύκλωσης»: Για οργανωμένη επιχείρηση δυσφήμισης κάνει λόγο η ΤΕΧΑΝ

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:32

Σαουδική Αραβία: Απειλεί με αντίποινα μετά τις επιθέσεις που δέχτηκε με drones από φιλοϊρανικές ομάδες

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:30

Ζαχαράκη: Η ελληνική γλώσσα ο «ζωντανός δεσμός» του Οικουμενικού Ελληνισμού – Νέα εποχή για το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:14

Κούβα: Μπλακάουτ βυθίζει στο σκοτάδι το 70% της χώρας – Κατηγορεί τις ΗΠΑ η κυβέρνηση

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:10

Bloomberg: Πώς διαμορφώνονται οι εμπορικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ ένα χρόνο μετά τη συμφωνία του Τέρνμπερι

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 16:04

H νέα ηλεκτρική Mercedes GLC εξελίχθηκε από την αρχή

Ειδήσεις
27/07/2026 - 16:02

Κρήτη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα ζωοκλοπών και εκβιασμών με όφελος €270.000

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:55

Ιταλία: Η Μελόνι διατηρεί την πρωτιά, πιέζεται η Λέγκα – Άνοδος του νέου ακροδεξιού κόμματος Βανάτσι

Πολιτική
27/07/2026 - 15:51

Το ΠΑΣΟΚ καλεί τους πολίτες να συμμετέχουν στη δημιουργία του Παρατηρητηρίου τιμών ακτοπλοϊκών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
27/07/2026 - 15:50

Εθνικό Λαχείο: Στη Γλυφάδα ο νικητής του 1 εκατ. ευρώ - Αντίστροφή μέτρηση για την πρώτη κλήρωση της νέας έκδοσης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/07/2026 - 15:38

Ford Ranger: Η δύναμη της επιλογής – Ντίζελ ή PHEV;

Πολιτική
27/07/2026 - 15:37

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά το φιάσκο των 72 δόσεων, ένας εξωδικαστικός που δεν λύνει το πρόβλημα

Ειδήσεις
27/07/2026 - 15:34

Reuters: Μειώθηκε η ναυτιλιακή κίνηση σε Ερυθρά Θάλασσα και Ορμούζ μετά τις επιθέσεις των Χούθι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ