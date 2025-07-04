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ΠΑΣΟΚ: Αντίθετο στην κατάθεση τροπολογίας για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ
Πολιτική
16:30 - 04 Ιουλ 2025

ΠΑΣΟΚ: Αντίθετο στην κατάθεση τροπολογίας για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Reporter.gr Newsroom
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«Να μην παρακάμψει την κοινοβουλευτική διαδικασία η κυβέρνηση για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» ζήτησε ο Γραμματέας της Κ.Ο. ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μπιάγκης από τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Στην δήλωση του ο Δημήτρης Μπιάγκης τονίζει: «Κατά τη σημερινή Διάσκεψη των Προέδρων ζήτησα από τον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, να μεταφέρει στην κυβέρνηση την απόλυτη και σφοδρή αντίθεση μας, στην περίπτωση που στα υπό συζήτηση νομοσχέδια την επόμενη εβδομάδα, κατατεθεί με τροπολογία η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Όπως εξήγησα, αφορμή για την τοποθέτηση μου είναι η δήλωση του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, ότι θα εισαχθεί η σχετική ρύθμιση στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να συμπεριλαμβάνεται στα κατατεθειμένα νομοσχέδια.

Αιτιολόγησα περαιτέρω πως μια τέτοια διοικητική αλλαγή, υπό το φώς του μεγάλου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν μπορεί παρά να συζητηθεί σε μια κανονική κοινοβουλευτική διαδικασία που θα εξετάσει όλες τις πλευρές της κυβερνητικής πρωτοβουλίας σε διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους και γνώμη των αρμοδίων φορέων.

Σχετικό αίτημα διατύπωσε επίσης και ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ -Κίνημα Αλλαγής, κ. Πάρις Κουκουλόπουλος, προς τον αρμόδιο υπουργό κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών του Ν/Σ για το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.

Ελπίζουμε η κυβέρνηση των νυχτερινών τροπολογιών να μην επιχειρήσει να παρακάμψει την κοινοβουλευτική διαδικασία για ένα τόσο μείζον θέμα, με πολλαπλές διαστάσεις, θεσμικές, οικονομικές και ποινικές».

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