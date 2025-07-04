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ΠΕΦ: Ανάγκη στρατηγικής για επενδύσεις και καινοτομία στη φαρμακοβιομηχανία
Υγεία
16:28 - 04 Ιουλ 2025

ΠΕΦ: Ανάγκη στρατηγικής για επενδύσεις και καινοτομία στη φαρμακοβιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Στο 29ο Ετήσιο Συνέδριο Economist Government Roundtable συμμετείχε η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), διοργανώνοντας χθες, Πέμπτη 3 Ιουλίου, ένα υψηλού επιπέδου session με θέμα: «Η ελληνική και ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία: Επενδύσεις – Ανταγωνιστικότητα – Καινοτομία».

Η συζήτηση ανέδειξε τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η φαρμακευτική βιομηχανία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, στην προσπάθειά της να βελτιώσει την πρόσβαση των ασθενών στις θεραπείες και ταυτόχρονα να συμβάλλει στην αναβάθμιση της δημόσιας υγειονομικής περίθαλψης.

Στο πλαίσιο της εισαγωγικής του τοποθέτησης, ο υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στις προοπτικές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα πληροί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε να εξελιχθεί σε μία ευρωπαϊκή υπερδύναμη στον κλάδο της παραγωγής φαρμάκου. Ήδη το 12% του παραγωγικού δυναμικού της Ευρώπης βρίσκεται στη χώρα μας. Σε αυτό έχει συντελέσει και το μέτρο του επενδυτικού clawback, το οποίο σημείωσε τεράστια επιτυχία, αναδεικνύοντάς το ως το πιο επιτυχημένο μέτρο του RRF.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Θεόδωρος Τρύφων, επεσήμανε την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας, μέσα σε ένα περιβάλλον πολλαπλών γεωπολιτικών κρίσεων και δημοσιονομικών προκλήσεων.

Ο κ. Τρύφων, τόνισε ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα σημαντικό επενδυτικό κενό το οποίο, σε συνδυασμό με τη χαμηλή συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ και τις αρνητικές δημογραφικές προοπτικές, ενδέχεται να επαναφέρουν τη χώρα σε συνθήκες δημοσιονομικής ασφυξίας εάν δεν υπάρξουν έγκαιρες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ υπογράμμισε την ανάγκη να κατευθυνθούν στοχευμένα εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι σε κλάδους με ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα, όπως η φαρμακοβιομηχανία, η οποία ήδη κατατάσσεται μεταξύ των τριών κορυφαίων τομέων ως προς τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας μέσω της αξιοποίησης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο κ. Τρύφων έκλεισε την παρέμβασή του, τονίζοντας ότι με τις σημαντικές επενδύσεις που υλοποιούνται, η ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει τη δυνατότητα να καλύψει πάνω από το 70% των φαρμακευτικών αναγκών των Ελλήνων ασθενών με ποιοτικές οικονομικές θεραπείες και, παράλληλα, να αυξήσει το σημαντικό εξαγωγικό της αποτύπωμα.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Αντιπρόεδρος της ΠΕΦ, κ. Δημήτρης Δέμος, εστίασε στο σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα των επενδύσεων, ειδικά στην περιφέρεια, τονίζοντας ότι δεν αφορούν απλώς στη δημιουργία νέων υποδομών, αλλά στη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος έρευνας και ανάπτυξης με ισχυρό αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες. Επεσήμανε ότι η μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με αιχμή την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την υψηλή προστιθέμενη αξία, αποτελεί επιτακτική ανάγκη και στρατηγική επιλογή για τη χώρα μας.

Ο κ. Δέμος έκανε ειδική μνεία στις εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά φαρμάκου, επισημαίνοντας τις ευκαιρίες, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο φαρμακευτικός τομέας. Τόνισε την ανάγκη για ένα κοινό στρατηγικό ευρωπαϊκό πλαίσιο που θα προωθεί την αυτάρκεια στην παραγωγή φαρμάκων, θα ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και θα διασφαλίζει τη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρώην Αναπληρωτής υπουργός Υγείας, κ. Βασίλης Κοντοζαμάνης, ανέφερε ότι οι προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας είναι μεγάλες. Απέναντι στις προκλήσεις αυτές η Ευρώπη απαντά με Στρατηγικό Σχέδιο με στόχο την υγειονομική της θωράκιση, την ενίσχυση της στρατηγικής της αυτονομίας και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της σε καίριους τομείς, όπως είναι η βιοιατρική έρευνα και καινοτομία. Προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αντιμετώπιση της αντιμικροβιακής αντοχής, στην κυβερνοασφάλεια και στη δημιουργία ευρωπαϊκής βιοτράπεζας που θα αποτελέσει την πηγή δεδομένων υγείας του πληθυσμού προκειμένου με τη βοήθεια της μεταφραστικής γονιδιωματικής να βελτιώσουμε την υγειονομική περίθαλψη και να διευκολύνουμε την κλινική θεραπεία και εξατομικευμένη ιατρική.

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