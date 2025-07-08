«Πρόταση μομφής» και από τη Ryanair στη Φον ντερ Λάιεν: Παραιτήσου!

Η Ryanair εξέδωσε την Τρίτη μία πολύ σκληρή ανοιχτή επιστολή προς την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καλώντας την να παραιτηθεί εάν δεν λάβει μέτρα για την προστασία της ενιαίας αγοράς για πτήσεις πάνω από την Ευρώπη κατά τη διάρκεια των απεργιών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στη Γαλλία.

Στην επιστολή της η Ryanair αναφέρει πως την περασμένη εβδομάδα, «ξεκίνησαν οι ετήσιες καλοκαιρινές «ψυχαγωγικές» απεργίες των Γάλλων ελεγκτών, προκαλώντας την ακύρωση 1.500 πτήσεων, ακυρώνοντας παράλληλα τα ταξιδιωτικά σχέδια άνω των 270.000 πολιτών της ΕΕ και των οικογενειών τους.

Το 90% αυτών των ακυρώσεων πτήσεων θα είχε αποφευχθεί εάν οι υπερπτήσεις πάνω από τη Γαλλία προστατεύονταν κατά τη διάρκεια των απεργιών. Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της αεροπορικής βιομηχανίας, η Πρόεδρος της Επιτροπής Ursula von der Leyen αρνήθηκε να λάβει οποιαδήποτε μέτρα για την προστασία και την υπεράσπιση της ενιαίας αγοράς για τα αεροπορικά ταξίδια κατά τη διάρκεια των απεργιών».

Η Ryanair συνεχίζει κάνοντας λόγο για «συνεχιζόμενη αδικαιολόγητη και απαράδεκτη αποτυχία της Φον ντερ Λάιεν».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Michael O’Leary, έγραψε ανοιχτή επιστολή στην Πρόεδρο της Επιτροπής von der Leyen, καλώντας την να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία των υπερπτήσεων κατά τη διάρκεια των απεργιών των γαλλικών ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ή να παραιτηθεί. Ο κ. O’Leary κάνει λόγο επίσης για ψευδείς ισχυρισμούς της Επιτροπής που υποστήριξε ότι ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας αποτελεί «εθνική αρμοδιότητα», ενώ, όπως λέει, η προστασία της ενιαίας αγοράς για τα αεροπορικά ταξίδια αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής.

Θυμίζουμε πως μετά τις ευρωεκλογές, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξσσφάλισε δεύτερη θητεία στην ηγεσία της Κομισιόν, αλλά δέχεται επικρίσεις από πολλές πλευρές. Από τις επιχειρήσεις βιομηχανίας για το ενεργειακό κόστος, από τις αεροπορικές εταιρείες για τις ακυρώσεις πτήσεων, από πολλές εθνικές κυβερνήσεις για την πράσινη μετάβαση, αλλά και το μεταναστευτικό. Η ακροδεξιά πτέρυγα του ευρωκοινοβουλίου κατέθεσε μάλιστα και πρόταση μομφής, η οποία δεν θα υπερψηφιστεί βέβαια, αλλά φανερώνει πως η Επιτροπή δεν λειτουργεί σωστά και έχει μεγάλες αδυναμίες. Πλέον, εκτός από το ΕΛΚ στο οποίο ανήκει, Σοσιαλιστές, Πράσινοι και Αριστεροί έχουν πολλά παράπονα από τη Φον ντερ Λάιεν και τη θητεία της.