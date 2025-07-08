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Ισπανία: Εντολή παραμονής στα σπίτια για περισσότερους από 18.000 κατοίκους λόγω πυρκαγιάς στην Καταλονία
Ειδήσεις
14:54 - 08 Ιουλ 2025

Ισπανία: Εντολή παραμονής στα σπίτια για περισσότερους από 18.000 κατοίκους λόγω πυρκαγιάς στην Καταλονία

Reporter.gr Newsroom
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Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη βορειοανατολική επαρχία της Ταραγόνα στην Καταλονία της Ισπανίας, με αποτέλεσμα οι ισπανικές αρχές να διατάξουν περισσότερους από 18.000 κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους σήμερα, Τρίτη 8 Ιουλίου.

Η πυρκαγιά βρίσκεται εκτός ελέγχου και, μέχρι ώρας, έχει καταστρέψει πάνω από 7.000 στρέμματα. Η πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Δευτέρας (7/7) σε μια απομακρυσμένη περιοχή κοντά στο χωριό Pauls, όπου οι ισχυροί άνεμοι και το δύσβατο έδαφος εμπόδισαν τις προσπάθειες κατάσβεσης, σύμφωνα με τις αρχές. Νωρίς την Τρίτη, μια στρατιωτική μονάδα έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκε στην περιοχή, μαζί με περισσότερους από 300 πυροσβέστες.

«Από τα μεσάνυχτα, οι πυροσβέστες καταπολεμούν τη φωτιά με ριπές ανέμου που φτάνουν τα 90 χιλιόμετρα την ώρα», ανέφερε η περιφερειακή πυροσβεστική υπηρεσία της Καταλονίας, προσθέτοντας ότι ο ισχυρός άνεμος αναμένεται να εξασθενήσει το απόγευμα.

Σύμφωνα με το Reuters, στα γειτονικά χωριά Xerta και Aldover, οι κάτοικοι πέρασαν μια άυπνη νύχτα, καθώς οι φλόγες απειλούσαν τα σπίτια τους.

Οι αρχές δήλωσαν ότι απέτρεψαν την εξάπλωση της φωτιάς πέρα από τον ποταμό Ebro, κάτι που θα είχε επιδεινώσει την κατάσταση. Περίπου το 30% της πληγείσας περιοχής βρίσκεται εντός του φυσικού πάρκου Ports, ενώ οι αρχές ερευνούν την προέλευση της φωτιάς.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 14:57
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