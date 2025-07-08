Μαζικές αποχωρήσεις από το Κίνημα Δημοκρατίας – 31 πρώην στελέχη κατηγορούν τον Κασσελάκη για αυταρχισμό

Ξεμένει από … στελέχη το Κίνημα Δημοκρατίας, του οποίου ηγείται ο πρώην επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης.

Συγκεκριμένα, 31 μέλη-στελέχη του ανακοίνωσαν την Τρίτη (8/7) μέσω κοινής τους δήλωσης ότι αποχωρούν από το κόμμα, με βαριές αιχμές κατά του κ. Κασσελάκη, καθώς τον κατηγορούν για αυταρχικές τάσεις και για περιθωριοποίηση όσων μελών διαφωνούν με την γραμμή της ηγεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη αποχωρήσει από το Κίνημα Δημοκρατίας ο Ευάγγελος Αντώνταρος και ο Νίκος Καρανίκας, με όμοιες αιχμές.

Ολόκληρη η δήλωση των 31 αποχωρησάντων:

«Με την παρούσα δήλωση, εμείς – μέλη και στελέχη του Κινήματος Δημοκρατίας – ανακοινώνουμε την οριστική μας αποχώρηση, όχι ως πράξη παραίτησης, αλλά ως στάση αξιοπρέπειας, ευθύνης και αντίστασης απέναντι σε μια πολιτική εκτροπή που δεν μπορούμε να ανεχτούμε.



Η συμμετοχή μας στο Κίνημα ήταν μια συνειδητή επιλογή, θεμελιωμένη σε αρχές: τη δημοκρατία, την ισοτιμία, τη συλλογικότητα, την ελευθερία του λόγου και το πολιτικό ήθος. Στην πορεία, όμως, γίναμε μάρτυρες μιας βαθμιαίας, αλλά συστηματικής απομάκρυνσης από τις ιδρυτικές του αξίες. Αυτό που κάποτε φαινόταν ως ένα ανοιχτό, πειραματικό, συμμετοχικό εγχείρημα, έχει μετατραπεί σε έναν μηχανισμό συγκεντρωτισμού, ελέγχου και πειθαρχίας.



Η πρόσφατη ανακοίνωση του Εκτελεστικού Γραφείου δεν αποτελεί απλώς ένα οργανωτικό κείμενο, αλλά μια ολοκληρωτική πολιτική διακήρυξη, ενδεικτική μιας καθεστωτικής νοοτροπίας που δεν μπορούμε να ανεχθούμε, πολλώ δε μάλλον να συνυπηρετήσουμε. Πίσω από τις κούφιες αναφορές στη «συμπεριληπτικότητα» και το «δημοκρατικό ήθος», υποκρύπτεται μια αυταρχική προσέγγιση:



• Όποιος διαφωνεί, περιθωριοποιείται.

• Όποιος εκφράζει δημόσια άποψη, στοχοποιείται.

• Η πολιτική συζήτηση ποινικοποιείται και εξισώνεται με «υπονόμευση».

• Οι δημοκρατικοί θεσμοί του Κινήματος εργαλειοποιούνται για την εξυπηρέτηση στενών εσωκομματικών σκοπιμοτήτων.



Η λειτουργία του Κινήματος έχει υποταχθεί σε μια εσωκομματική φράξια που επιβάλλει αποφάσεις, φιμώνει τη διαφορετική άποψη και αποκλείει πρόσωπα, ενώ η ηγεσία – αντί να λειτουργήσει ως εγγυητής των δημοκρατικών διαδικασιών – προσφέρει πολιτική κάλυψη σε αυτήν τη διάβρωση. Με τη σιωπηρή, και συχνά ενεργή ανοχή του Προέδρου, το Κίνημα έχει καταστεί μια κλειστή και αυταρχική δομή, όπου η συλλογικότητα αντικαταστάθηκε από μηχανισμούς και η πολιτική αξιοπρέπεια από τη συμμόρφωση στον «κομματικό σχεδιασμό».



Δεν αποδεχόμαστε ότι η διαφωνία συνιστά αντικομματική στάση. Δεν αποδεχόμαστε ότι η συντροφικότητα σημαίνει σιωπή και ευθυγράμμιση με τις αυθαιρεσίες. Δεν αποδεχόμαστε ότι η πολιτική αλαζονεία επιβραβεύεται και οι κακοποιητικές συμπεριφορές βαφτίζονται «συντροφικές». Αν αυτό είναι το νέο πρότυπο «ενότητας», δεν μας αφορά.



Αποχωρούμε, γιατί το όραμα που μας ενέπνευσε ακυρώθηκε από την ίδια την ηγεσία. Δεν ήρθαμε για να υπηρετήσουμε ένα φραξιονικό κόμμα, αλλά για να συμμετέχουμε σε ένα συλλογικό σχέδιο κοινωνικής ανατροπής. Δεν θα παρέχουμε άλλοθι στον εκφυλισμό, ούτε θα καταστούμε συνένοχοι με τη σιωπή μας.



Φεύγουμε ενωμένοι, όχι απογοητευμένοι αλλά αποφασισμένοι. Αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τον αγώνα για μια πραγματική δημοκρατία – όχι με διακηρύξεις, αλλά με πράξεις. Μια δημοκρατία που δεν τιτλοφορείται, αλλά ασκείται καθημερινά: με διαφάνεια, ελευθερία, σεβασμό, πολυφωνία και ανοιχτό διάλογο.



Αυτά που ζήσαμε, μας δίδαξαν πολλά. Κρατάμε τις σχέσεις, τις αγωνίες, τις κοινές διαδρομές , τον κοινό στόχο και συνεχίζουμε αταλάντευτα να αγωνιζόμαστε για μια πραγματική δημοκρατική και κοινωνική αλλαγή . Εκεί όπου η λέξη Δημοκρατία δεν είναι απλώς επωνυμία, αλλά πράξη. Η σιωπή είναι συνενοχή. Εμείς επιλέγουμε να μιλήσουμε.

Αποχωρούμε – και συνεχίζουμε.

Την δήλωση αποχώρησης συνυπογράφουν οι:

1. ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ - ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

2. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – ΜΕΛΟΣ 7ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

3. ΔΗΜΟΥ ΦΩΤΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

4. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

5. ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

6. ΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

7. ΘΗΒΑΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ – ΜΕΛΟΣ 6ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

8. ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ – ΜΕΛΟΣ 7ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

9. ΚΟΛΤΣΙΑ ΒΕΡΑ – ΜΕΛΟΣ ΔΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

10. ΚΡΕΜΜΥΔΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΕΛΟΣ ΔΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

11. ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΛΙΚΗ – ΜΕΛΟΣ ΔΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

12. ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ ΕΦΗ – ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ & ΥΠ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

13. ΜΑΝΔΕΛΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

14. ΜΠΑΤΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

15. ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΕΛΟΣ 7ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

16. ΜΥΛΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ – ΜΕΛΟΣ ΔΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

17. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

18. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

19. ΞΑΝΘΗ ΓΚΟΓΚΟΥ – ΜΕΛΟΣ 2ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

20. ΠΑΝΑΓΑΚΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΜΕΛΟΣ ΔΟ ΡΟΔΟΥ

21. ΠΑΝΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ – ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΔΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

22. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΑ – ΜΕΛΟΣ ΔΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

23. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ – ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

24. ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΔΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

25. ΠΕΤΣΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 4Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

26. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΟΞΑΚΗΣ – ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

27. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – ΜΕΛΟΣ 7ΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

28. ΣΤΡΕΖΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ – ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

29. ΤΣΙΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ – ΜΕΛΟΣ ΔΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

30. ΦΩΤΕΙΝΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ – ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 7Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

31. ΧΑΡΒΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ & ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ».