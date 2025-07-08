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«Εξωστρέφεια ΜμΕ»: Νέα δράση 200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ΜμΕ - Οι δικαιούχοι
Επιχειρήσεις
14:38 - 08 Ιουλ 2025

«Εξωστρέφεια ΜμΕ»: Νέα δράση 200 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ΜμΕ - Οι δικαιούχοι

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπέγραψε την απόφαση για τη δημοσίευση της δράσης «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», με συνολική δημόσια δαπάνη 200 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική Πρόσκληση. Συγκεκριμένα, ενισχύονται αιτήσεις επιχειρηματικών σχεδίων με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 80.000 ευρώ. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις πλήρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 40% έως 50% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγορία Περιφέρειας υλοποίησής τους. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη συγκριτική αξιολόγηση.

Ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε σχετικά: «Με την δράση «Εξωστρέφεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ύψους 200 εκατ. ευρώ, δρομολογούμε μια ακόμα παρέμβαση για τη στήριξη και την ανάπτυξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα με τις λοιπές δράσεις που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την περαιτέρω κάλυψη του επενδυτικού κενού της προηγούμενης δεκαετίας, στόχος της Κυβέρνησης παραμένει η δημιουργία ακόμα περισσότερων θέσεων εργασίας που αυξάνουν το εισόδημα των συμπολιτών μας. Επιταχύνουμε το μεταρρυθμιστικό σχέδιο μας για την επόμενη μέρα της χώρας, ενδυναμώνουμε με πράξεις την ισχύ, τη δυναμική και τον εξαγωγικό χαρακτήρα της ελληνικής οικονομίας απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό, τις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες της νέας εποχής».

Όροι, προϋποθέσεις και προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Στην αναλυτική Πρόσκληση της δράσης περιγράφονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η έγκριση τους για χρηματοδότηση, οι επιλέξιμες δαπάνες, ο τρόπος υποβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθηση της υλοποίησης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της δράσης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Η διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής κοινοποίησης της οριστικής έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης (αποτέλεσμα αξιολόγησης ή αποτέλεσμα αξιολόγησης ένστασης).

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Πέμπτη 17.07.2025 και ώρα 13:00, με καταληκτική ημερομηνία την Πεμπτη 09.10.2025 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

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