Guardian: Η Ευρώπη δεν θα αναβαθμιστεί αμυντικά περιορίζοντας το κοινωνικό κράτος

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βρίσκονται και πάλι μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή μεταξύ της χρηματοδότησης του στρατού ή των δαπανών για κοινωνικά προγράμματα. Αυτή, εν πάση περιπτώσει, είναι η αφήγηση που έχει επικρατήσει μετά την υποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από τη μεταπολεμική παγκόσμια τάξη ασφαλείας και την επείγουσα πίεση για τον επανεξοπλισμό της Ευρώπης.

Αλλά το να διαμορφώνουμε το δίλημμα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο είναι μεγάλο λάθος. Η ιστορία μάς διδάσκει ότι η πολιτική επιλογή δεν ήταν ποτέ η επιλογή όπλα ή βούτυρο, αλλά μάλλον όπλα ή φόροι, όπως αναφέρεται σε ανάλυση του Guardian.

Παρελθόν το κλίμα ευφορίας της δεκαετίας του 90

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στις αρχές της δεκαετίας του 1990 φάνηκε να κλείνει σχεδόν έναν αιώνα παγκόσμιας ιδεολογικής σύγκρουσης, αλλά υποτίθεται επίσης ότι θα μας έκανε όλους πλουσιότερους. Με το τέλος του ψυχρού πολέμου, οι Ευρωπαίοι δεν θα χρειαζόταν πλέον να συντηρούν έναν ακριβό στρατιωτικό μηχανισμό για την εδαφική άμυνα. Οι κυβερνήσεις απέρριψαν την επιστράτευση και μείωσαν τις αμυντικές δαπάνες. Εξαργυρώνοντας αυτό το λεγόμενο «μέρισμα ειρήνης», οι κυβερνήσεις μπορούσαν να ξοδεύουν για τις εγχώριες προτεραιότητες της αρεσκείας τους, ενισχύοντας τις μη στρατιωτικές επενδύσεις.

Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη τον περασμένο μήνα έδειξε πώς αυτή η τάση έχει αντιστραφεί δραματικά. Η πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η αβέβαιη δέσμευση του Τραμπ στο ΝΑΤΟ σημαίνει ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν άλλη επιλογή από το να επενδύσουν περισσότερο στη δική τους αμοιβαία άμυνα. Το μέρισμα ειρήνης, όπως δήλωσε η Kristalina Georgieva, επικεφαλής του ΔΝΤ, «έχει χαθεί». Τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις δαπάνες για τη «σκληρή άμυνα», όπως τα άρματα μάχης και οι στρατιωτικοί μισθοί, από το 2% στο 3,5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Ανοιχτό ερώτημα η χρηματοδότηση

Το ερώτημα τώρα είναι πώς θα χρηματοδοτηθεί. Για ορισμένους εμπειρογνώμονες, ο μόνος τρόπος για να οικοδομηθεί ένα πολεμικό κράτος που μπορεί να αποτρέψει τη Ρωσία είναι να περικοπούν οι κοινωνικές δαπάνες. Εξάλλου, λέει το παραπλανητικό επιχείρημα, οι κυβερνήσεις της δεκαετίας του 1990 σκόρπισαν τις εξοικονομήσεις από την άμυνα σε ακριβές υποσχέσεις κοινωνικής πρόνοιας.

Ακόμη και πριν από τη συμφωνία του ΝΑΤΟ στη Χάγη, το κοινό είχε μαλακώσει για τη νέα πραγματικότητα. Σε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα τον Μάρτιο, ο Γάλλος πρόεδρος, Emmanuel Macron, προειδοποίησε τους πολίτες ότι σε έναν «πιο βίαιο» κόσμο θα πρέπει να κάνουν δημοσιονομικές θυσίες. Ο Μακρόν απέκλεισε την αύξηση των φόρων. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Mette Frederiksen, αποφάσισε να καταργήσει μια δημόσια αργία για να χρηματοδοτήσει υψηλότερες αμυντικές δαπάνες. Το Ηνωμένο Βασίλειο περιέκοψε άγρια τον προϋπολογισμό του για τη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια για τον ίδιο λόγο.

Αλλά η Ευρώπη θα αντλούσε εντελώς λάθος διδάγματα από την ιστορία αν αποδυνάμωνε το κράτος πρόνοιας για να ενισχύσει το στρατιωτικό κράτος. Υπάρχει και άλλος τρόπος: αντί να περικόψουν τις κοινωνικές δαπάνες, οι κυβερνήσεις της Ευρώπης θα πρέπει να αυξήσουν τους φόρους στις επιχειρήσεις και το κεφάλαιο για να χρηματοδοτήσουν την αποτροπή.

Το παράδοξο της αύξησης κοινωνικών δαπανών και μείωσης φόρων

Ας δούμε τι πραγματικά συνέβη τη δεκαετία του 1990. Ενώ η περικοπή των αμυντικών δαπανών μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης επέτρεψε στις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις κοινωνικές δαπάνες, τους έδωσε κυρίως περιθώριο να μειώσουν τους φόρους και τα δημοσιονομικά ελλείμματα, κάτι που έκαναν με μεγάλο ζήλο, καθώς η νεοφιλελεύθερη συναίνεση της δεκαετίας του 1990 επικράτησε και ο φορολογικός ανταγωνισμός εντάθηκε.

Ναι, το «μέρισμα ειρήνης» βοήθησε στη χρηματοδότηση μεγάλων αυξήσεων των κοινωνικών δαπανών, αλλά με τη γήρανση των κοινωνιών αφιερώθηκε κυρίως στις συντάξεις, την υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα. Η κοινωνική προστασία για τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας έχει μειωθεί σε όλη την Ευρώπη από το τέλος του ψυχρού πολέμου.

Αλλά από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως το 2023, οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος εταιρειών μειώθηκαν κατά το ήμισυ περίπου εντός του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι φορολογικοί συντελεστές κεφαλαιακών κερδών μειώθηκαν επίσης σημαντικά: από έως και 53% στις αρχές της δεκαετίας του 1990 σε 26% σήμερα στη Γερμανία, ή από έως και 30% σε έως και 24% σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο για την ίδια περίοδο. Το «μέρισμα ειρήνης» ήταν στην πραγματικότητα μια ευλογία για τους πλουσιότερους στην Ευρώπη.

Οι εξοικονομήσεις στην άμυνα δεν πήγαν μόνο στον ιδιωτικό τομέα μέσω φορολογικών μειώσεων, αλλά και μέσω μειωμένων δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Η υιοθέτηση από τη Γερμανία του αμφιλεγόμενου συνταγματικού «φρένου χρέους» το 2009 τη βοήθησε να επιτύχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, κάτι που θα ήταν αδύνατο χωρίς την περικοπή των αμυντικών δαπανών μέχρι το κόκκαλο.

Ανάγκη ισορροπίας στις κοινωνικές και στρατιωτικές δαπάνες

Στα επόμενα χρόνια, η Ευρώπη δεν έχει την πολυτέλεια να φορτώσει πολιτικά το βάρος της αμυντικής ανάπτυξης στις πλέον μειονεκτούσες ομάδες. Θα χρειαστεί περισσότερο δημόσιο χρέος, όπως έχει δεσμευτεί τώρα η Γερμανία. Αλλά το χρέος είναι συχνά ένας παλινδρομικός φόρος, που επιβαρύνει περισσότερο τους φτωχότερους, καθώς οι πλούσιοι κατέχουν μεγάλο μερίδιο του χρέους. Επιπλέον, εάν τα μέλη της ΕΕ δεν συμφωνήσουν σε κοινό δανεισμό για τη χρηματοδότηση της αύξησης της άμυνας, όπως συνέβη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι χρηματοπιστωτικές αγορές ενδέχεται να μην επιτρέψουν σε χώρες της ΕΕ με υψηλό φορτίο χρέους, όπως η Ιταλία ή η Γαλλία, να αυξήσουν τις ελλειμματικές δαπάνες για την άμυνα.

Η «νέα κανονικότητα» των υψηλότερων αμυντικών δαπανών θα πρέπει, επομένως, να χρηματοδοτηθεί επίσης με την αύξηση των φόρων, ιδίως των εταιρικών εισοδημάτων, του υψηλού πλούτου και των κεφαλαιακών κερδών. Αυτό δεν θα είναι εφικτό χωρίς τον περιορισμό του φορολογικού ανταγωνισμού σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Πίεση για εναρμόνιση των εταιρικών φόρων στην ΕΕ

Πράγματι, η ιδέα ότι ορισμένοι ευρωπαϊκοί φορολογικοί παράδεισοι θα συνεχίσουν να απορροφούν τους πόρους της εταιρικής φορολογίας από τους άλλους, ενώ αυτοί θα κάνουν free-ride στις αμυντικές τους δαπάνες, θα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί. Η Γαλλία και η Γερμανία πιέζουν εδώ και καιρό για την εναρμόνιση των εταιρικών φόρων στα 27 μέλη της ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει τώρα να χαλιναγωγήσει χώρες που κάνουν φορολογικό ντάμπινγκ, όπως η ουδέτερη Ιρλανδία. Η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτύχει καλύτερη άμυνα χωρίς καλύτερα φορολογικά έσοδα.

Και μόνο μια αύξηση της άμυνας που υποστηρίζεται από το ευρύτερο κοινό σε όλη την Ευρώπη μπορεί να ξεπεράσει τη βραχυπρόθεσμη δυναμική και να εξελιχθεί έτσι σε μια αξιόπιστη αποτροπή.

Η εμπειρία του «στρατιωτικού κεϋνσιανισμού» σε παγκόσμιο επίπεδο και σε όλη την ιστορία δεν αφορούσε ποτέ όπλα ή βούτυρο, αλλά όπλα και βούτυρο. Σε έναν πόλεμο, δεν χρειάζεσαι μόνο όπλα, αλλά και έναν υποστηρικτικό πληθυσμό για να τα χειριστείς. Η διατήρηση της ειρήνης στο εσωτερικό μέτωπο είναι εξίσου σημαντική με το να κρατάς τη γραμμή στα χαρακώματα.

Αντί να «πετσοκόβουν» το κράτος πρόνοιας για να ενισχύσουν το στρατιωτικό κράτος, οι ηγέτες της Ευρώπης θα πρέπει να σκεφτούν πώς θα βελτιώσουν και θα εκσυγχρονίσουν τις κοινωνικές δαπάνες. Μόνο η προοπτική ενός καλύτερου και δικαιότερου κόσμου θα κρατήσει τις κοινωνίες μας ενωμένες και ικανές να πολεμήσουν.