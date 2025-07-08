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ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Εκπρόσωπος της κυβέρνησης που κατέστησε τις συνταγματικές λειτουργίες «κουρελόχαρτο»
Πολιτική
15:54 - 08 Ιουλ 2025

ΠΑΣΟΚ σε Μαρινάκη: Εκπρόσωπος της κυβέρνησης που κατέστησε τις συνταγματικές λειτουργίες «κουρελόχαρτο»

Reporter.gr Newsroom
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Αιχμηρή απάντηση στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη δίνει με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά την ψηφοφορία των κομμάτων της αντιπολίτευσης στην άρση της ασυλίας των 14 βουλευτών της ΝΔ.

Όπως αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη «Ας μην κουνάει το δάχτυλο της προάσπισης του Συντάγματος ο Εκπρόσωπος της κυβέρνησης που το κατέστησε κουρελόχαρτο. Η καταπάτηση συνταγματικών διατάξεων δεν είναι καθήκον του βουλευτή».

Πιο αναλυτικά, ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής: «Έχουμε επανειλημμένα τόσο εμείς όσο και σοβαροί συνταγματολόγοι επισημάνει ότι η μεθόδευση που εγκαινίασε η Νέα Δημοκρατία με αφορμή την υπόθεση Τριαντόπουλου, αποτελεί ευθεία παραβίαση του Συντάγματος. Και εμείς δεν πρόκειται να συμπράξουμε σε αυτή την πρακτική.

Μια αρνητική ψήφος σήμερα θα αποτελούσε δικαίωση αυτής της αντισυνταγματικής μεθόδευσης. Προφανώς, το «παρών» δηλώνει ότι η ποινικοποίηση της πολιτικής ζωής με όρους εσχάτης προδοσίας δεν μας εκφράζει.

Ας μην κουνάει το δάχτυλο της προάσπισης του Συντάγματος και της δήθεν προστασίας των θεσμών ο Εκπρόσωπος της κυβέρνησης, που έχει καταστήσει τις συνταγματικές διαδικασίες «κουρελόχαρτο».

Μαύρες μέρες για τον κοινοβουλευτισμό είναι οι μέρες που οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας υπό την καθοδήγηση του κ. Μητσοτάκη καταπατούν συστηματικά το Σύνταγμα για να προστατεύσουν υπουργούς από τις ευθύνες τους για την τραγωδία των Τεμπών και την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος.

Η καταπάτηση συνταγματικών διατάξεων δεν είναι καθήκον του βουλευτή.

Το κόμμα που απορρίπτει δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εφευρίσκει απαλλακτικά κατηγορητήρια για τους πρώην υπουργούς της, τρέχει με fast track διαδικασίες να κλείσει την ποινική διερεύνηση κρίσιμων υποθέσεων και έχει διασύρει τη χώρα διεθνώς με τα σκάνδαλα αδιαφάνειας, διαφθοράς και ασυδοσίας, δεν δικαιούται να κάνει μαθήματα θεσμικής προσήλωσης στο ΠΑΣΟΚ.

Είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη που ανέλαβε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την απόδοση ευθυνών στους πραγματικούς υπεύθυνους, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται».

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 15:57
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