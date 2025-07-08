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Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Silver Award στον CR Index 2024-2025 για τις ESG επιδόσεις του
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:53 - 08 Ιουλ 2025

Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Silver Award στον CR Index 2024-2025 για τις ESG επιδόσεις του

Reporter.gr Newsroom
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Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη τιμήθηκε για πρώτη φορά με το Silver Award από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, ξεχωρίζοντας στην απαιτητική αξιολόγηση του Corporate Responsibility (CR) Index 2024-2025, χάρη στις εξαιρετικές επιδόσεις του στα ESG Ratings.

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ενσωματώνοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον πυρήνα της στρατηγικής του, βραβεύτηκε με την κορυφαία διάκριση του Silver Award κατά την Τελετή Βράβευσης CR Index Awards 2024-2025, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025 στο Athens Marriott Hotel.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, ανέφερε: «Η κατάκτηση της Silver βαθμίδας στον Corporate Responsibility (CR) Index 2024-2025 αποδεικνύει εμπράκτως ότι ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ξεχωρίζει για τη μετρήσιμη υπευθυνότητά του, με βάση τα 100 πιο αυστηρά κριτήρια ESG, τόσο μέσω του CR Index όσο και του CRI Pass. Είμαστε ευτυχείς που ανήκουμε και επίσημα στη διεθνή κοινότητα των επιχειρήσεων οι οποίες αντιλαμβάνονται τη βιωσιμότητα ως την αποστολή τους προς τις μελλοντικές γενιές εντάσσοντας στο επιχειρηματικό τους μοντέλο υπεύθυνες εταιρικές διαδικασίες και πρακτικές».

CR Index: Ορόσημο για την Αξιολόγηση ESG και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Ο CR Index αποτελεί το σημείο αναφοράς για τη συγκριτική αξιολόγηση επιχειρήσεων ως προς τις επιδόσεις τους στα κριτήρια ΕSG και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη αναφορικά με την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, την εταιρική διακυβέρνηση και την αγορά, βάσει 100 διεθνών κριτηρίων, που σήμερα είναι προαπαιτούμενα στους σημαντικότερους ESG δείκτες και πρότυπα. Πρόκειται για ένα χρήσιμο στρατηγικό εργαλείο το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση των ESG Ratings, που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αξιοπιστία των εταιρειών προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και ιδιαιτέρως προς τους επενδυτές και τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

O δείκτης CR εισήχθη το 2008 στην Ελλάδα από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης σε συνεργασία με το BITC (Business in the Community) και αποτελεί τον πρώτο και πλέον αξιόπιστο δείκτη ενσωμάτωσης των κριτηρίων ESG στην Ελλάδα και του κορυφαίου, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη.

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