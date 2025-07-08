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Ο Χαφτάρ έδιωξε από τη Λιβύη τον Ευρωπαίο Επίτροπο και τον Πλεύρη!
Ειδήσεις
18:32 - 08 Ιουλ 2025

Ο Χαφτάρ έδιωξε από τη Λιβύη τον Ευρωπαίο Επίτροπο και τον Πλεύρη!

Reporter.gr Newsroom
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Η Λιβύη σταμάτησε την ευρωπαϊκή αποστολή, ανάμεσα τους και τον Έλληνα υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνο Πλεύρη, στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης χαρακτηρίζοντας τους «persona non grata».

Η αποστολή του Team Europe, συνοδευόμενη από τον Ευρωπαίο Επίτροπο Γιόχανς Μπρούνερ, τον Ιταλό Υπουργό Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, καθώς και τους ομολόγους τους από την Ελλάδα και τη Μάλτα, σταμάτησε στο αεροδρόμιο της Βεγγάζης στη Λιβύη και τα μέλη της χαρακτηρίστηκαν ως «ανεπιθύμητα». Εκτιμάται ότι το καθεστώς της ανατολικής Λιβύης προχώρησε στην πρωτοφανή αυτή κίνηση επειδή η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία πήγε πρώτα στην Τρίπολη, όπου εδρεύει η κυβέρνηση που έχει αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Λιβύης:

«Δήλωση της κυβέρνησης της Λιβύης σχετικά με τις παραβιάσεις των Υπουργών Εσωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Μάλτας και του Επιτρόπου Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κατάφωρη παραβίαση των διπλωματικών κανόνων και των διεθνών συμβάσεων, και με ενέργειες που αντιπροσωπεύουν έλλειψη σεβασμού για την εθνική κυριαρχία της Λιβύης, κατά παράβαση των λιβυκών νόμων και μη τήρηση των διαδικασιών που ρυθμίζουν την είσοδο, την κυκλοφορία και την διαμονή ξένων διπλωματών, όπως ορίζονται στην εγκύκλιο που εξέδωσε η λιβυκή κυβέρνηση.

Συνεπώς, η προγραμματισμένη επίσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Μάλτας, του Επιτρόπου Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της υπόλοιπης συνοδευτικής ομάδας ακυρώθηκε κατά την άφιξή τους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπενίνα στην πόλη Βεγγάζη και ενημερώθηκαν για την ανάγκη άμεσης εγκατάλειψης του λιβυκού εδάφους και ότι θεωρούνται ανεπιθύμητοι.

Η κυβέρνηση της Λιβύης καλεί για άλλη μια φορά όλους τους διπλωμάτες, τα μέλη διεθνών αποστολών και τις κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις να σεβαστούν την κυριαρχία της Λιβύης, τηρώντας πλήρως τη λιβυκή νομοθεσία και τις διεθνείς συμβάσεις και κανόνες που ρυθμίζουν τις επισκέψεις διπλωματικών αντιπροσωπειών, και να συναλλάσσονται με την κυβέρνηση της Λιβύης σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας που ορίζεται σε διεθνείς συμφωνίες, συνθήκες και κανόνες.

Δρ. Οσάμα Σαάντ Χαμάντ

Πρωθυπουργός της Λιβύης».

Προβληματισμός στην Ελλάδα, κριτική από την αντιπολίτευση

Νωρίτερα, από την Τρίπολη, ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, είχε δηλώσει πως η Ελλάδα και η ΕΕ δεσμεύονται να βοηθήσουν τη Λιβύη να περιορίσει τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών, να αποτρέψει αναχωρήσεις προς την Ευρώπη και να διευκολύνει την επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στις χώρες καταγωγής τους.

Η Κρήτη, όπως επισημάνθηκε, υφίσταται σημαντική πίεση από την ανατολική Λιβύη, κάτι που πρέπει να ανακοπεί, τόνισαν τόσο η ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία όσο και ο κ. Πλεύρης στη δήλωσή τους μετά τη συνάντηση.

Κάτι τέτοιο πάντως δεν είναι ορατό και η πρωτοφανής προκλητική κίνηση από τη μεριά του Χαφτάρ δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν πως η Λιβύη "εργαλειοποιεί" το μεταναστευτικό για να ζητήσει κονδύλια από την ΕΕ, ωστόσο, η αλήθεια είναι πως τόσο η Κομισιόν, όσο και η χώρα μας αιφνιδιάστηκαν από αυτή την επιθετικότητα.

Στην Κρήτη η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη με καραβιές προσφύγων να φτάνουν καθημερινά, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου υποδομές για την υποδοχή τους. Σχεδόν 2.000 άτομα έχουν φτάσει στο νησί τα τελευταία 24ωρα και διαμένουν σε πολύ άσχημες συνθήκες. Για την ώρα δεν υπάρχει σαφές πλάνο, ενώ η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβερνηση πως πιάστηκε απροετοίμαστη.

Υπάρχει ακόμα προβληματισμός για το γεγονός ότι οι προκλήσεις Χαφτάρ έρχονται μόνο λίγα 24ωρα από την επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στη Λιβύη.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/07/2025 - 19:12
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