Κρεμλίνο: Οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία δεν έχουν σταματήσει

Η Ρωσία δεν θεωρεί ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία έχουν σταματήσει, σύμφωνα με δήλωση του Κρεμλίνου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη (8/7) ότι δεν είναι ικανοποιημένος με τον Πούτιν και κατηγόρησε τον αρχηγό του Κρεμλίνου ότι λέει «πολλές αηδίες». Ακόμα, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέχουν πυρομαχικά και κινητά πυραυλικά όπλα στην Ουκρανία, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν η ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία έχει σταματήσει λόγω των δηλώσεων του Τραμπ και της επανέναρξης των παραδόσεων όπλων από τις ΗΠΑ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Όχι, δεν νομίζω. Δεν μπορείτε να το πείτε αυτό».

Η Ρωσία, ανέφερε ο Πεσκόφ, περιμένει να δει εάν το Κίεβο θα συμμετάσχει ή όχι στον τρίτο γύρο συνομιλιών, ο οποίος ξεκίνησε το Μάιο στην Κωνσταντινούπολη.

«Έχουμε επανειλημμένα δηλώσει ότι θα ήταν προτιμότερο για εμάς να επιτύχουμε τους στόχους μας με ειρηνικά πολιτικά και διπλωματικά μέσα, αλλά όσο αυτό δεν συμβαίνει, η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται και η πραγματικότητα στο έδαφος αλλάζει κάθε μέρα», τόνισε.