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Παπαθανάσης: Πρόσκληση για ανάπτυξη πάρκου επιχειρηματικότητας στο πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης, ύψους €5,3 εκατ.
Οικονομία
15:29 - 10 Ιουλ 2025

Παπαθανάσης: Πρόσκληση για ανάπτυξη πάρκου επιχειρηματικότητας στο πρώην Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Τρίπολης, ύψους €5,3 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ανοιχτή πρόσκληση με τίτλο «Αξιοποίηση τεσσάρων κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης για την ανάπτυξη πρότυπου πάρκου καινοτομίας και εφαρμοσμένης έρευνας», για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» 2021-2027. Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 5.300.000 ευρώ.

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται ότι συγκεκριμένα, στόχος της πρόσκλησης είναι η μετατροπή τεσσάρων κτιρίων του πρώην Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, συνολικής επιφάνειας άνω των 2.000 τ.μ., με την προμήθεια σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού. Ενώ, παράλληλα, θα χρηματοδοτηθεί και η αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου.

Το έργο στοχεύει επίσης, στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με την επιχειρηματική κοινότητα και την τοπική κοινωνία, ενισχύοντας τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Ωφελούμενοι θα είναι υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις της Βιοοικονομίας, επιστημονικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητές και μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί φοιτητές.

Η εν λόγω δράση συνδέεται στρατηγικά με τον Κόμβο Βιοοικονομίας Μεγαλόπολης και ενισχύει σημαντικά την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής στη μεταλιγνιτική περίοδο.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε σχετικά: «Η δημιουργία ενός πρότυπου πάρκου εφαρμοσμένης έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Τρίπολη και η διασύνδεσή του με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον Κόμβο Βιοοικονομίας Μεγαλόπολης και την επιχειρηματική κοινότητα της περιοχής, έρχεται να προστεθεί στις υπόλοιπες μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται με πόρους του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, συνολικού προϋπολογισμού 1,6 δισ. ευρώ. Με αποφασιστικότητα επιταχύνουμε την υλοποίηση των δεσμεύσεών μας, για ακόμα περισσότερες επενδύσεις και θέσεις εργασίας, ώστε οι συμπολίτες μας, πρωτίστως οι νέες και οι νέοι, να μείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.»

Ο Διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Πελοπίδας Καλλίρης, σημείωσε: «Η παρούσα πρόσκληση αποτελεί κομβικής σημασίας παρέμβαση για την ενίσχυση της καινοτομίας, της έρευνας και της επιχειρηματικότητας στην περιοχή. Συνδέεται ουσιαστικά και συμπληρωματικά με τον Κόμβο Βιοοικονομίας που δημιουργείται στη Μεγαλόπολη, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του συνολικού σχεδιασμού για τη μετάβαση της τοπικής οικονομίας σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο.»

Η πρόσκληση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 – «Ενίσχυση και Προώθηση Επιχειρηματικότητας» και αφορά επενδύσεις σε υποδομές και άυλα στοιχεία δημόσιων ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων.

Ως προθεσμία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 31/12/2025, ώρα 14:00, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης είναι άμεση.

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