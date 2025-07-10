ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΕΚΕΕ: Ο Μάνος Μακρομάλλης ανανεώνει τη θητεία του στην Προεδρία - Στρατηγική συνέχεια και ενίσχυση μελών
Επιχειρήσεις
15:14 - 10 Ιουλ 2025

ΣΕΚΕΕ: Ο Μάνος Μακρομάλλης ανανεώνει τη θητεία του στην Προεδρία - Στρατηγική συνέχεια και ενίσχυση μελών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 8 Ιουλίου 2025 η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), επιβεβαιώνοντας το κλίμα ενότητας και τη συλλογική προσήλωση στον κοινό στόχο της ενίσχυσης του ελληνικού ψηφιακού οικοσυστήματος.

Η ενεργή συμμετοχή των μελών, σε συνδυασμό με τον δημιουργικό διάλογο, ανέδειξαν ένα επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που συνδυάζει εμπειρία και φρεσκάδα, εκπροσωπώντας όλο το εύρος της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των ψηφιακών υπηρεσιών.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνεδρίασαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα. Στην Προεδρία του Συνδέσμου παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη θητεία ο Μάνος Μακρομάλλης, Διευθύνων Σύμβουλος της EXCELON, επιβεβαιώνοντας τη διοικητική σταθερότητα και την ανανεωμένη εμπιστοσύνη των μελών στο έργο και στη στρατηγική του προσέγγιση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΚΕΕ διαμορφώθηκε ως εξής:

  • Μάνος Μακρομάλλης (Διευθύνων Σύμβουλος, EXCELON), Πρόεδρος
  • Γιώργος Μαρκατάτος (Διευθύνων Σύμβουλος, GM395), Αντιπρόεδρος
  • Νίκος Χατζηδάκης (Διευθύνων Σύμβουλος, AFTERSALESPRO), Γενικός Γραμματέας
  • Χρήστος Πέτσας (Διευθύνων Σύμβουλος, MODULUS), Ταμίας
  • Βασίλης Στασινόπουλος (Διευθύνων Σύμβουλος, RUN4MORE), Μέλος
  • Ιωάννα Ιωαννίδου (Διευθύνουσα Σύμβουλος, ALLWEB), Μέλος
  • Σπύρος Καράμπαμπας (Διευθύνων Σύμβουλος, SOLVE TRAVEL SOLUTIONS), Μέλος

Αναπληρωματικό μέλος: Γιώργος Κουρής (Διευθύνων Σύμβουλος, VORTEX SOFTWARE).

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλείται να υλοποιήσει τη στρατηγική του Συνδέσμου για την περίοδο 2025–2027, με έμφαση στην εξωστρέφεια, τη θεσμική εκπροσώπηση, τις διεθνείς συνέργειες και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών τεχνολογικών επιχειρήσεων σε κρίσιμους τομείς της ψηφιακής οικονομίας.

Ο επανεκλεγείς Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, κ. Μακρομάλλης, δήλωσε: «Η νέα θητεία ανοίγει ένα κρίσιμο κεφάλαιο στην πορεία μας: στόχος η θεσμική αναβάθμιση του ΣΕΚΕΕ και η ισχυροποίηση του ψηφιακού ελληνικού οικοσυστήματος στην Ευρώπη και διεθνώς. Τα επόμενα δύο χρόνια, θα εργαστούμε συστηματικά ως γέφυρα ανάμεσα σε καινοτόμες επιχειρήσεις, επενδυτές και θεσμούς, με φρεσκάδα, συλλογικό πνεύμα αλλά και στρατηγική αποφασιστικότητα. Θέτουμε τις βάσεις για ουσιαστικές συνέργειες, προστιθέμενη αξία και θεσμική διασύνδεση, ώστε κάθε μέλος να καταστεί πρωταγωνιστής στον νέο ψηφιακό χάρτη της χώρας.»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης: Σύννομη και αναγκαία η αναστολή ασύλου – Επιστημονική η ανάλυση Βενιζέλου
Πολιτική

Μαρινάκης: Σύννομη και αναγκαία η αναστολή ασύλου – Επιστημονική η ανάλυση Βενιζέλου

Εκδήλωση Enterprise Greece, ΣΕΒ, ΕΒΕΑ και ΣΕΒΕ, για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Αίγυπτο
Επιχειρήσεις

Εκδήλωση Enterprise Greece, ΣΕΒ, ΕΒΕΑ και ΣΕΒΕ, για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Αίγυπτο

ΕΤΑΔ: Εκκίνηση διαγωνισμού για την Οικία Brunetti στην Κω
Ακίνητα

ΕΤΑΔ: Εκκίνηση διαγωνισμού για την Οικία Brunetti στην Κω

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα δέχεται κανονική... επίθεση - Η ΝΔ κρατάει μόνη της όρθια τη χώρα
Πολιτική

Γεωργιάδης: Η Ελλάδα δέχεται κανονική... επίθεση - Η ΝΔ κρατάει μόνη της όρθια τη χώρα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει
Ειδήσεις

Πρόεδρος Καζακστάν προς Πούτιν: Ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά
ΕΜΠΟΡΙΟ

Κορκίδης: Το μοίρασμα του τζίρου των €17 δισ. – Οι λίγοι κωδικοί που κάνουν τη μεγάλη διαφορά

Παραίτηση Φάμελλου ζητά ο Πολάκης, δηλώνοντας «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου
Πολιτική

Παραίτηση Φάμελλου ζητά ο Πολάκης, δηλώνοντας «παρών» στη διαδικασία εκλογής νέου προέδρου  

Η υπόθεση των ευρωεισαγγελέων οδεύει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Πολιτική

Η υπόθεση των ευρωεισαγγελέων οδεύει προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
02/08/2026 - 16:22

Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα (video)

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ