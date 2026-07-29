Νεμπής: Έργο €45 εκατ. στο ΝΑΤΟ κέρδισε ο ΟΤΕ – Με FTTH και AI η «επόμενη ημέρα»

Σημαντικό ρόλο εξακολουθούν να διαδραματίζουν οι υπηρεσίες οπτικών ινών, η κινητή τηλεφωνία, η συνδρομητική τηλεόραση και οι λύσεις ICT. Παράλληλα, η διεθνής δραστηριότητα μέσω μεγάλων οργανισμών, όπως το ΝΑΤΟ, το οποίο ανέθεσε στον ΟΤΕ σημαντικό έργο για data center, αποτελεί έναν ακόμη πυλώνα ανάπτυξης. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, τόσο για τη βελτίωση των εσωτερικών λειτουργιών όσο και για τη δημιουργία νέων εμπορικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου υπηρεσιών ενισχύει την ανθεκτικότητα των εσόδων του Ομίλου.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής, δήλωσε ικανοποιημένος από την πορεία της εταιρείας κατά το δεύτερο τρίμηνο, υπογραμμίζοντας ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που έχει ακολουθηθεί και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2026.

Όπως ανέφερε, η ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) προήλθε από τις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή τηλεφωνία, στις υπηρεσίες οπτικών ινών (FTTH), στο Fixed Wireless Access (FWA), στη συνδρομητική τηλεόραση και στις λύσεις ICT, σε συνδυασμό με τη συνεχή αναμόρφωση του λειτουργικού μοντέλου του ομίλου.

Ο κ. Νεμπής σημείωσε ότι οι συνδέσεις FTTH έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, γεγονός που επιβεβαιώνει τόσο την αποτελεσματικότητα των επενδύσεων στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές όσο και την αυξανόμενη ζήτηση για υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διάκριση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ από την Ookla, το οποίο αναδείχθηκε για δέκατη συνεχόμενη χρονιά ως το ταχύτερο στην Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας την επίδοση αυτή ως διεθνώς μοναδική για πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Αναφορικά με τη χρηματοοικονομική εικόνα του ομίλου, ο επικεφαλής του ΟΤΕ υπογράμμισε πως η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της εταιρείας σε «Α-» από τη Standard & Poor’s αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στην ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της. Με την αναβάθμιση αυτή, ο ΟΤΕ καθίσταται η μοναδική ελληνική εταιρεία που διαθέτει αξιολόγηση στην κατηγορία «Α».

Ο ανταγωνισμός

Σε ό,τι αφορά το ανταγωνιστικό περιβάλλον, η διοίκηση του ΟΤΕ εμφανίστηκε καθησυχαστική σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις από τη σχεδιαζόμενη κοινοπραξία ΔΕΗ–Vodafone στον τομέα των οπτικών ινών.

Οι δύο εταιρείες έχουν δρομολογήσει τη συγχώνευση των PPC FiberGrid και Fiber2All, με στόχο η νέα κοινοπραξία να προσφέρει ανοικτή χονδρική πρόσβαση σε παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου στην ελληνική αγορά. Τα δίκτυα οπτικών ινών της Vodafone Ελλάδας και του Ομίλου ΔΕΗ καλύπτουν σήμερα συνολικά περισσότερα από 1,6 εκατ. νοικοκυριά.

Όπως ανέφερε ο κ. Νεμπής, μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια επιβράδυνση στη χρήση του δικτύου FTTH του ΟΤΕ από τη Vodafone. Παράλληλα, σημείωσε ότι οποιαδήποτε μελλοντική επίδραση στα έσοδα χονδρικής θα εξαρτηθεί από την έκταση ανάπτυξης του νέου δικτύου που θα δημιουργήσει η κοινοπραξία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, ο ΟΤΕ εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρές επιδόσεις τόσο στις συνδέσεις FTTH όσο και στις υπηρεσίες Fixed Wireless Access, διατηρώντας την ηγετική του θέση στην ελληνική αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην υπηρεσία 5G Fixed Wireless Access, η οποία εξελίσσεται σε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον όμιλο. Η υπηρεσία έχει ξεπεράσει πλέον τους 100.000 πελάτες, δίνοντας τη δυνατότητα στον ΟΤΕ να προσφέρει υψηλές ταχύτητες ακόμη και σε περιοχές όπου δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη δίκτυο οπτικών ινών.

Όπως ανέφερε η διοίκηση, η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει περιορίσει αισθητά την παρουσία ανταγωνιστικών λύσεων, όπως το Starlink, συμβάλλοντας στη διατήρηση της πελατειακής βάσης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.

Στον τομέα της κινητής τηλεφωνίας, η επέκταση του δικτύου 5G Stand Alone και η τεχνολογική υπεροχή των υποδομών αναμένεται να στηρίξουν τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, αλλά και την περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης δεδομένων.

Μεγάλο έργο για το ΝΑΤΟ

Στον κλάδο του ICT, τα έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αναμένεται να αρχίσουν σταδιακά να περιορίζονται κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, εκτιμάται ότι θα αντισταθμιστεί από την ενίσχυση της συμμετοχής έργων του ιδιωτικού τομέα.

Παράλληλα, στις υπηρεσίες χονδρικής η διοίκηση προβλέπει μείωση στη διεθνή χονδρική δραστηριότητα χαμηλού περιθωρίου κέρδους, καθώς ορισμένες υπηρεσίες σταδιακά καταργούνται.

Η διοίκηση χαρακτήρισε τον τομέα ICT και System Solutions ως τον δεύτερο σημαντικότερο πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου και εξέφρασε ιδιαίτερη αισιοδοξία για το 2027, καθώς έχει ήδη δημιουργηθεί σημαντικό ανεκτέλεστο έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανάληψη του πρώτου συμβολαίου δημιουργίας data center για το ΝΑΤΟ, όπως είχε αναφέρει πρώτο το newmoney, συνολικής αξίας περίπου 45 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο όμιλος διευρύνει τη συνεργασία του με οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ και η European Food Safety Authority, ενώ συνεχίζει να διεκδικεί νέα μεγάλα διεθνή έργα.

Την ίδια στιγμή, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επενδύει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του, ενσωματώνοντας ολοένα και περισσότερες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην πληροφορική, στη λειτουργία των δικτύων και στην εξυπηρέτηση πελατών, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη μείωση του λειτουργικού κόστους.

Ο ΟΤΕ χρησιμοποιεί ήδη λύσεις AI στις διαδικασίες προμηθειών, στις οικονομικές υπηρεσίες και στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, ενώ παράλληλα αναπτύσσει νέες υπηρεσίες για επιχειρήσεις στους τομείς του cloud, της κυβερνοασφάλειας και της τεχνητής νοημοσύνης.

Επιπλέον, μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται να ξεκινήσουν οι πρώτες δοκιμές της υπηρεσίας AI Calling, η οποία θα αξιοποιεί τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης απευθείας στον πυρήνα του τηλεφωνικού δικτύου, με στόχο να αλλάξει σημαντικά την εμπειρία των φωνητικών επικοινωνιών.

Αμετάβλητοι οι στόχοι

Σε ό,τι αφορά τους χρηματοοικονομικούς στόχους, η διοίκηση του ΟΤΕ διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το 2026. Οι ελεύθερες ταμειακές ροές αναμένεται να διαμορφωθούν περίπου στα 750 εκατ. ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι η δημοπράτηση του νέου φάσματος κινητής τηλεφωνίας θα πραγματοποιηθεί το 2027.

Εξαιρουμένων ορισμένων έκτακτων θετικών φορολογικών επιδράσεων, κυρίως λόγω της αποεπένδυσης από τη Ρουμανία, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 570 και 580 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο Όμιλος προγραμματίζει επενδύσεις περίπου 600 εκατ. ευρώ, με κύριους στόχους την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου FTTH και την επέκταση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone.

Για τη λειτουργική κερδοφορία, η διοίκηση εξακολουθεί να προβλέπει αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA (AL) κατά περίπου 3%, με βασικούς μοχλούς την ενίσχυση των εσόδων και τη συνεχή αποτελεσματική διαχείριση του λειτουργικού κόστους.

Τέλος, ο επικεφαλής του ΟΤΕ επανέλαβε ότι στρατηγική προτεραιότητα αποτελεί η μετάβαση σε μια digital-first και σταδιακά AI-native εταιρεία, με εκτεταμένη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης τόσο στις εσωτερικές διαδικασίες όσο και στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Όπως σημείωσε, με τη στήριξη και την τεχνογνωσία του ομίλου Telekom, ο ΟΤΕ θα συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη των δικτύων και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για μετόχους και πελάτες.