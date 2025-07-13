Μεξικό - Αντιδρά στις ανακοινώσεις Τραμπ: Άδικη η επιβολή δασμών

«Άδικη» χαρακτήρισε το Μεξικό την επιβολή δασμών ύψους 30% που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ και αναφέρει πως επιμένει στις διαπραγματεύσεις.

Όπως αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών, «Αναφέραμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ότι είναι μια άδικη μεταχείριση και ότι δεν είμαστε σύμφωνοι». Το Μεξικό είναι ήδη σε διαπραγματεύσεις για να συμφωνήσει σε μια εναλλακτική λύση στους τελωνειακούς δασμούς που θα επιτρέπει την προστασία των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας και στις δύο πλευρές των συνόρων» ανέφεραν χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά της, η Μεξικανή πρόεδρος Κλαούντιια Σέινμπαουμ δήλωσε το Σάββατο (12/7) «βέβαιη» πως μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί, ενώ πρόσθεσε ότι η κυριαρχία του Μεξικού δεν είναι διαπραγματεύσιμη.