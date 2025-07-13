Τραμπ κατά Ευρώπης: Οι δασμοί του 30% απειλούν τα ιταλικά προϊόντα με απομιμήσεις

Σοβαρές επιπτώσεις για τις ιταλικές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και τους αμερικανούς καταναλωτές εκτιμάται ότι θα προκαλέσει η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει τελωνειακούς δασμούς ύψους 30% σε προϊόντα που εισάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό, παρά τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για την αποτροπή τους.

Η ανακοίνωση των δασμών, με ορίζοντα εφαρμογής την 1η Αυγούστου, έχει ήδη σημάνει συναγερμό στις αγορές, με την ιταλική ομοσπονδία Coldiretti – τον κορυφαίο φορέα εκπροσώπησης του αγροβιομηχανικού τομέα της Ιταλίας – να εκτιμά πως οι επιπτώσεις ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αύξηση τιμών και πτώση κατανάλωσης

Η Coldiretti προειδοποιεί ότι οι τιμές εμβληματικών ιταλικών προϊόντων όπως τα τυριά, τα κρασιά, οι επεξεργασμένες τομάτες, τα γεμιστά ζυμαρικά και οι μαρμελάδες θα αυξηθούν σημαντικά για τον Αμερικανό καταναλωτή. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης, με συνέπεια απούλητα αποθέματα για τις ιταλικές επιχειρήσεις και την ανάγκη εύρεσης νέων αγορών.

«Η επιβολή δασμών αποτελεί άμεση απειλή για την αγροτική οικονομία, τις εξαγωγές και τις θέσεις εργασίας», σχολίασε ο πρόεδρος της Coldiretti, Έτορε Πραντίνι, κάνοντας λόγο για στροφή προς τα απομιμητικά προϊόντα και αποδυνάμωση της ταυτότητας του αυθεντικού Made in Italy.

Πολιτικές προεκτάσεις και ευρωπαϊκή αντίδραση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανήκει η αρμοδιότητα των εμπορικών διαπραγματεύσεων, αντέδρασε έντονα στην ανακοίνωση Τραμπ, τονίζοντας ότι συνεχίζει να επιδιώκει εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν θα δεχτεί μονομερείς κυρώσεις που πλήττουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Ο Πραντίνι, από την πλευρά του, έκανε λόγο για «απόλυτη αποτυχία της πολιτικής της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν», αναφορικά με τη διαχείριση των εμπορικών σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Ο κίνδυνος απομιμήσεων και η αγορά των ΗΠΑ

Επιπλέον, η Coldiretti εκφράζει έντονη ανησυχία για την άνθηση των απομιμήσεων ιταλικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά. Οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τον οργανισμό, είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός προϊόντων με ψευδή σήμανση "Made in Italy", γεγονός που καθιστά ακόμη πιο κρίσιμη την εμπορική πολιτική απέναντι στην Ευρώπη και την Ιταλία ειδικότερα.

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία-ορόσημο της 1ης Αυγούστου, ο κίνδυνος εμπορικού πολέμου επανέρχεται στο προσκήνιο, με επιπτώσεις που δεν περιορίζονται στα σύνορα ΗΠΑ και ΕΕ, αλλά απειλούν την παγκόσμια αλυσίδα αγροδιατροφικού εμπορίου.