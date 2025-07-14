ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι επιλογές της ΕΕ απέναντι στους δασμούς του Τραμπ - Οι πιθανοί σύμμαχοι
Ειδήσεις
09:19 - 14 Ιουλ 2025

Οι επιλογές της ΕΕ απέναντι στους δασμούς του Τραμπ - Οι πιθανοί σύμμαχοι

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι συνομιλίες ΗΠΑ - ΕΕ μπήκαν σε νέο πλαίσιο, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε μέσα από τις περίφημες επιστολές του να απειλήσει ευθέως με δασμούς 30% από την 1η Αυγούστου.

Ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι το μπλοκ θα αντιμετωπίσει συντελεστή 30% τον επόμενο μήνα, εάν δεν στεφθούν με επιτυχία οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των αξιωματούχων.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σχολίασε ότι οι δασμοί θα πλήξουν τους εξαγωγείς στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης «μέχρι τον πυρήνα» εάν δεν βρεθεί μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Έστειλε δηλαδή σήμα πως πρέπει να βρεθεί λύση.

Σε πρώτη φάση, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υιοθέτησε έναν συμφιλιωτικό τόνο και δεν πρόκειται σε πρώτη φάση να ανακοινωθούν αντίποινα. Αντίθετα, είπε πως μέχρι την 1η Αυγούστου δεν θα γίνει καμία τέτοια κίνηση, προκειμένου να δώσει χώρο στις διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε βέβαια πως η ΕΕ έχει προετοιμάσει τα αντίποινα σε περίπτωση που τελικά δεν βρεθεί λύση.

Η ΕΕ επιδιώκει επίσης, σύμφωνα με το Bloomberg, συμμαχίες με άλλες χώρες που έχουν μπει στο στόχαστρο του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και του Καναδά, για πιθανό συντονισμό.

«Η Ευρώπη έχει την οικονομική δύναμη να ακουστεί η θέση της και να καταλήξει σε μια win win συμφωνία», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Προς το παρόν, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και όπως έχουμε πολλάκις σημειώσει, με τον Τραμπ ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2025 - 09:25
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπαστράτος: Ο Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα για το 2025
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Παπαστράτος: Ο Πιο Ελκυστικός Εργοδότης στην Ελλάδα για το 2025

Κλιμακούμενη τιμή - πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο προωθεί η ΕΕ – Τέλος τα σταθερά όρια
Ναυτιλία

Κλιμακούμενη τιμή - πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο προωθεί η ΕΕ – Τέλος τα σταθερά όρια

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Μακρόν: Επιπλέον 6,5 δισ. ευρώ για άμυνα – Για να είμαστε ελεύθεροι, πρέπει να μας φοβούνται
Ειδήσεις

Μακρόν: Επιπλέον 6,5 δισ. ευρώ για άμυνα – Για να είμαστε ελεύθεροι, πρέπει να μας φοβούνται

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Η κλιμάκωση του δασμολογικού πολέμου ΗΠΑ – ΕΕ και οι επιπτώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη
Επιχειρήσεις

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Η κλιμάκωση του δασμολογικού πολέμου ΗΠΑ – ΕΕ και οι επιπτώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα – Αναφορές για πολλούς νεκρούς

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Πρόωρο «φρένο» στις συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου λόγω «γεγονότων στο πεδίο»

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
06/08/2026 - 11:29

ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη: Αμφισβητείτε τα πορίσματα του ίδιου του κράτους

Πολιτική
06/08/2026 - 11:27

Παπασταύρου για GSI: Η υλοποίηση περνά μέσα από την Ευρώπη, όχι από την Τουρκία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 11:18

ΣΒΑΠ: Προτάσεις για το φορολογικό, χωροταξικό και εργασιακό πλαίσιο της Μεταποίησης, με έμφαση στην Αττική

Περιβάλλον
06/08/2026 - 11:16

Διευρύνεται ο κατάλογος των Προστατευόμενων Τοπίων σε 12, με την κορυφή «Μούσκος» Αγράφων και τον ορεινό όγκο «Βέρνον-Βίτσι» Δυτικής Μακεδονίας

Αυτοδιοίκηση
06/08/2026 - 11:07

Δήμος Αθηναίων: Απομάκρυνση 240 τραπεζοκαθισμάτων σε 13 επιχειρησιακές δράσεις

Οικονομία
06/08/2026 - 11:07

ΥΠΕΘΟ: Υποβλήθηκε το αίτημα για την ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για την ενεργειακή ανθεκτικότητα

Ειδήσεις
06/08/2026 - 11:03

Η «επανάσταση» των Δημοκρατικών: Τι σημαίνει η νίκη Ελ-Σαγέντ στο Μίσιγκαν

Χρηματιστήρια
06/08/2026 - 10:45

Ανοδικές τάσεις στις Ευρωαγορές – Μεικτά τα πρόσημα στην Ασία

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 10:45

Jumbo: Αύξηση των πωλήσεων κατά 5% στο επτάμηνο (Ιανουάριος – Ιούλιος 2026)

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:37

Συνάντηση ΕΒΕΠ-ΥΠΑΝ ενόψει ΔΕΘ: Οι 10 συγκεκριμένες προτεραιότητες για το επιχειρείν

Πολιτική
06/08/2026 - 10:28

Στους Αθανάτους Ηρακλείου Κρήτης η δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών

Ειδήσεις
06/08/2026 - 10:25

FIFA: Παραμένει πρόεδρος ο Ινφαντίνο μετά τον «εμφύλιο» για τα δικαιώματα του Μουντιάλ

Αναλύσεις
06/08/2026 - 10:17

Χρηματιστήριο: Ισχυρή αντίσταση οι 2650 μονάδες – Στο επίκεντρο τα οικονομικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
06/08/2026 - 10:11

Rea Coop: Επένδυση €1,6 εκατ. για νέες γραμμές παραγωγής και ενίσχυση των εξαγωγών

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
06/08/2026 - 10:05

Κρασί - Κορινθία: Με όχημα ΠΟΠ-ΠΓΕ και το «μέτρο» η μάχη για εξαγωγές σε Γερμανία και Πολωνία

Τεχνολογία
06/08/2026 - 09:36

Η Google αναδιοργανώνει την ηγεσία της στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με επικεφαλής τον Demis Hassabis

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/08/2026 - 09:32

Βιομηχανία: Κυβερνητικό σήμα για τη μεταποίηση - Η αγορά ζητά περισσότερη ανταγωνιστικότητα

Ανακοινώσεις
06/08/2026 - 09:05

Metlen: Ιστορικά υψηλές επιδόσεις το α’ εξάμηνο - Επιβεβαιώνει το guidance για EBITDA +€1,00 δισ. το 2026

Τεχνολογία
06/08/2026 - 08:53

Η Meta κυκλοφορεί έναν AI agent για προγραμματισμό, ανταγωνιζόμενη την OpenAI και την Anthropic

Οικονομία
06/08/2026 - 08:40

Πλαφόν στις αποδοχές των Ανεξάρτητων Αρχών - Τι αλλάζει

Ειδήσεις
06/08/2026 - 08:29

Jamie Dimon (JPMorgan): Η μόχλευση στις χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/08/2026 - 08:19

Απάντηση της ΥΠΑ για το κόστος του Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
06/08/2026 - 08:14

Γαλλικό «κλειδί» για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου - Τα κρίσιμα σημεία

Ναυτιλία
06/08/2026 - 08:09

Οκτώ διεθνείς ναυτιλιακοί φορείς κατά των διοδίων στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 23:31

«Φρέναρε» η Wall Street, αλλά ο Dow Jones διασώθηκε με νέο ρεκόρ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 23:00

Επί ποδός Γερμανία και ΝΑΤΟ για το «αδέσποτο» drone γεμάτο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας

Ειδήσεις
05/08/2026 - 22:28

Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι έπληξαν δύο τάνκερ στον Κόλπο του Άντεν

Ειδήσεις
05/08/2026 - 22:14

Υπόθεση Marfin: Στον εισαγγελέα την Παρασκευή (7/8) η 46χρονη που συνελήφθη στο Λονδίνο

Magazino
05/08/2026 - 21:53

2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με διεθνείς συνεργασίες και πλούσιο φεστιβαλικό πρόγραμμα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 21:49

ΔΕΗ: Ενισχύεται η ορατότητα για το 2026 – Επιβεβαιώνει τους στόχους και επιταχύνει τις επενδύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ