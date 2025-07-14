Οι επιλογές της ΕΕ απέναντι στους δασμούς του Τραμπ - Οι πιθανοί σύμμαχοι

Οι συνομιλίες ΗΠΑ - ΕΕ μπήκαν σε νέο πλαίσιο, από τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε μέσα από τις περίφημες επιστολές του να απειλήσει ευθέως με δασμούς 30% από την 1η Αυγούστου.

Ο Πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε ότι το μπλοκ θα αντιμετωπίσει συντελεστή 30% τον επόμενο μήνα, εάν δεν στεφθούν με επιτυχία οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των αξιωματούχων.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σχολίασε ότι οι δασμοί θα πλήξουν τους εξαγωγείς στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης «μέχρι τον πυρήνα» εάν δεν βρεθεί μια λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Έστειλε δηλαδή σήμα πως πρέπει να βρεθεί λύση.

Σε πρώτη φάση, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν υιοθέτησε έναν συμφιλιωτικό τόνο και δεν πρόκειται σε πρώτη φάση να ανακοινωθούν αντίποινα. Αντίθετα, είπε πως μέχρι την 1η Αυγούστου δεν θα γίνει καμία τέτοια κίνηση, προκειμένου να δώσει χώρο στις διαπραγματεύσεις. Πρόσθεσε βέβαια πως η ΕΕ έχει προετοιμάσει τα αντίποινα σε περίπτωση που τελικά δεν βρεθεί λύση.

Η ΕΕ επιδιώκει επίσης, σύμφωνα με το Bloomberg, συμμαχίες με άλλες χώρες που έχουν μπει στο στόχαστρο του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και του Καναδά, για πιθανό συντονισμό.

«Η Ευρώπη έχει την οικονομική δύναμη να ακουστεί η θέση της και να καταλήξει σε μια win win συμφωνία», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι. Προς το παρόν, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και όπως έχουμε πολλάκις σημειώσει, με τον Τραμπ ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.