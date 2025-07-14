Σέφκοβιτς: Αντίμετρα 72 δισ. ευρώ αν αποτύχουν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγόρησε τη Δευτέρα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι αντιστέκονται στις προσπάθειες για την επίτευξη μιας εμπορικής συμφωνίας και προειδοποίησε ότι θα επιβάλει αντίμετρα, εάν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι την 1η Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα επιβάλει «απολύτως απαράδεκτους» δασμούς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε τη ρητορική του το Σάββατο, ανακοινώνοντας πως σκοπεύει να επιβάλει δασμούς 30% στις περισσότερες εισαγωγές από την ΕΕ και το Μεξικό από τον επόμενο μήνα. Η ανακοίνωση αυτή προστίθεται σε ανάλογες απειλές που έχει απευθύνει προς άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας.

Μέχρι σήμερα, η ΕΕ είχε επιλέξει να μην απαντήσει με δασμούς, επιχειρώντας να αποφύγει έναν φαύλο κύκλο εμπορικού πολέμου. Ωστόσο, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις των υπουργών μετά το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων για το Εμπόριο στις Βρυξέλλες, η Ευρώπη πλησιάζει σε σημείο αντίδρασης.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, αν και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των διαπραγματεύσεων, εξέφρασε τη δυσφορία του για τη συνεχιζόμενη αδυναμία συμφωνίας από την πλευρά των ΗΠΑ. «Η ΕΕ δεν εγκαταλείπει ποτέ χωρίς πραγματική προσπάθεια, ιδίως δεδομένης της δουλειάς που έχει ήδη γίνει και των ξεκάθαρων ωφελειών μιας διαπραγματευτικής λύσης», είπε χαρακτηριστικά. «Όμως, όπως έχω ξαναπεί, χρειάζονται και οι δύο για να υπάρξει συμφωνία», συμπλήρωσε.

Ο Σέφκοβιτς επανέλαβε πως όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν ότι αν οι συνομιλίες αποτύχουν, η ΕΕ θα πρέπει να απαντήσει με ισχυρά και στοχευμένα αντίμετρα. Η Κομισιόν παρουσίασε ήδη στα κράτη-μέλη ένα δεύτερο πακέτο πιθανών αντίμετρων, ύψους περίπου 72 δισ. ευρώ, που θα τεθεί σε ισχύ αν οι εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ καταρρεύσουν.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, υπενθύμισε ότι το πακέτο με τα αντίμετρα της ΕΕ για τον χάλυβα και το αλουμίνιο (ύψους 21 δισεκ. ευρώ) έχει ανασταλεί μέχρι την 1η Αυγούστου και σήμερα η Επιτροπή παρουσίασε στα κράτη-μέλη της ΕΕ την πρότασή της για ένα δεύτερο κατάλογο αντίμετρων σε αμερικανικά προϊόντα, αξίας περίπου 72 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τόνισε, ωστόσο, ότι «αυτό δεν εξαντλεί την εργαλειοθήκη μας και κάθε εργαλείο παραμένει στο τραπέζι».

Ο Δανός ΥΠΕΞ Λαρς Λόκε Ράσμουσεν χαρακτήρισε την απειλή του Τραμπ «απολύτως απαράδεκτη», υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τους Ευρωπαίους εταίρους.

Από την Ουάσινγκτον, ο οικονομικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Κέβιν Χάσετ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις με την ΕΕ, τον Καναδά και το Μεξικό συνεχίζονται, αν και ο Καναδάς βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με επικείμενους δασμούς 35%. «Θα δούμε... έχουμε μερικές εβδομάδες ακόμα μπροστά μας», δήλωσε ο διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου, αναφερόμενος στις συνομιλίες με την Ευρώπη.