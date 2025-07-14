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Το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr στο Release Athens Festival
Το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr στο Release Athens Festival
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:55 - 14 Ιουλ 2025

Είσαι όντως fan των London Grammar; - Το opaponline.gr βρέθηκε στην Πλατεία Νερού και έψαξε τους αληθινούς γνώστες του συγκροτήματος

Reporter.gr Newsroom
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H πιο ατμοσφαιρική βραδιά στο φετινό Release Athens Festival είχε την υπογραφή των London Grammar, με το κοινό να παρασύρεται από τις indie μελωδίες, και τα χαρακτηριστικά vocals του βρετανικού συγκροτήματος.

Τραγούδια όπως το “Wasting my young years” και “Hey Now” έκαναν τους θεατές του φετινού release να ανατριχιάσουν, αλλά... πόσοι από τους fans που βρέθηκαν στη συναυλία γνώριζαν την ιστορία πίσω από το δημοφιλές συγκρότημα;

Το opaponline.gr, για τρίτη χρονιά χορηγός του Release Athens, προκάλεσε τους fans με ένα διασκεδαστικό Q&A! Είσαι fan της στιγμής ή ακολουθείς το συγκρότημα από τα πρώτα του βήματα;

Δες το βίντεο με τις απαντήσεις και ανακάλυψε αν θα τα κατάφερνες κι εσύ:

Μια εμπειρία… από άλλη οπτική – Το VIP μπαλκόνι του opaponline.gr

Οι χιλιάδες επισκέπτες του μεγαλύτερου μουσικού φεστιβάλ έχουν την ευκαιρία να ζήσουν τις πιο πολυσυζητημένες συναυλίες του καλοκαιριού με…θέα από ψηλά, στο VIP μπαλκόνι του opaponline.gr.

Η συναυλία των LondonGrammarαπό το VIPμπαλκόνι του opaponline.gr

Προκειμένου να διεκδικήσει κανείς την αναβάθμιση του εισιτηρίου του και να ζήσει αυτή τη μοναδική VIP εμπειρία, χρειάζεται να γυρίσει τον ηλεκτρονικό τροχό του opaponline.gr που βρίσκεται στην Πλατεία Νερού. Ακόμη, όμως, και αν δεν πετύχει το συγκεκριμένο έπαθλο μπορεί να διεκδικήσει άλλα δώρα, όπως αναμνηστικά, δωρεάν αναψυκτικά, ή 100 συμμετοχές στον διαγωνισμό* του opaponline.gr για ένα Playstation 5 PRO. Για τον διαγωνισμό ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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