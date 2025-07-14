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Υπουργείο Εργασίας: Νομοθετική παρέμβαση για την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
Εργασιακά
18:40 - 14 Ιουλ 2025

Υπουργείο Εργασίας: Νομοθετική παρέμβαση για την ενίσχυση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων

Reporter.gr Newsroom
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Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του πλαισίου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων ετοιμάζει το υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με όσα δήλωσε σήμερα 14/7 στη Βουλή ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.

Η παρέμβασή του ήρθε ως απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ, Μανώλη Συντυχάκη, με αφορμή τον θάνατο ξενοδοχοϋπαλλήλου εν ώρα εργασίας σε μεγάλο τουριστικό κατάλυμα της Κρήτης.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ κατήγγειλε ότι ο εν λόγω θάνατος δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς έχουν προηγηθεί τρεις ακόμη θάνατοι εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο από την αρχή της σεζόν. Κατηγόρησε την τουριστική βιομηχανία για «κέρδη πάνω στις πλάτες των εργαζομένων» και επεσήμανε τις εντατικοποιημένες και ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα στο προσωπικό μεγάλης ηλικίας, όπως ο 64χρονος που απεβίωσε και ο οποίος, όπως ανέφερε, θα έπρεπε να έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί αν δεν είχαν καταργηθεί τα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Εργασίας επιβεβαίωσε ότι το αρμόδιο τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας έχει ήδη επιληφθεί του περιστατικού και βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική έρευνα. Όπως είπε, ο άτυχος εργαζόμενος ήταν μάγειρας και πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ κατά την ημέρα του συμβάντος εργαζόταν από τις 07:00 έως τις 15:00.

Ο κ. Καραγκούνης ανέφερε πως το υπουργείο σκοπεύει να θεσπίσει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα καταστεί υποχρεωτική η εκπαίδευση σε τεχνικές πρώτων βοηθειών όπως η ΚΑΡΠΑ και η λαβή Χάιμλιχ. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ουσιαστικής μεταρρύθμισης του υφιστάμενου πλαισίου, το οποίο, όπως τόνισε, παραμένει σχεδόν αμετάβλητο εδώ και 40 χρόνια.

Ο υφυπουργός αναγνώρισε ότι, παρά το γεγονός πως η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, ακόμη και ένα θύμα είναι αρκετό για να ενεργοποιήσει άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις. Επισήμανε δε πως απαιτείται αλλαγή κουλτούρας, τόσο από πλευράς εργοδοτών όσο και εργαζομένων, με την πρόληψη να τίθεται στο επίκεντρο.

Μεταξύ των μέτρων που σχεδιάζονται περιλαμβάνονται αυστηρότεροι και πιο συχνοί έλεγχοι, ειδικά στον ξενοδοχειακό κλάδο, καθώς και ενίσχυση του ρόλου των συντονιστών ασφαλείας και των τεχνικών ασφαλείας, κυρίως στον τομέα των τεχνικών έργων. Επιπλέον, αναμένεται θεσμική παρέμβαση για τη στήριξη των Επιθεωρητών Εργασίας που μεταβαίνουν στα νησιά, με κάλυψη των εξόδων διαμονής τους.

Τέλος, ο κ. Καραγκούνης προανήγγειλε την ψηφιοποίηση του βιβλίου του γιατρού εργασίας και του υπευθύνου ασφαλείας, προκειμένου να υπάρχει άμεση δυνατότητα ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές και εντοπισμού πιθανών παραλείψεων ή παραβάσεων. Στόχος όλων των μέτρων, όπως ανέφερε, είναι η ουσιαστική προστασία του δικαιώματος κάθε εργαζομένου να εργάζεται σε ασφαλές και υγιές περιβάλλον.

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